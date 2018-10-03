Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm İZLE | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI)

Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI) Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde Karadeniz adeta fena karışacak. 24.bölüm fragmanında Asiye'nin hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Vedat'ın tutsak ettiği Asiye, acaba Vedat'ın elinden nasıl kurtuldu? Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

SEN ANLAT KARADENİZ 24.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 23.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına bela açtı. Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınadı. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?