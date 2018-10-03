İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm İZLE | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI)

Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm İZLE | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI)
Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm İZLE | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI)

Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm İZLE | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI) Sen Anlat Karadeniz adeta nefesleri kesiyor. 23.bölümünü soluksuz izleyen hayranlar, Sen Anlat Karadeniz'in 24. bölümünü merakla bekliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz ile ilgili tüm detaylar...

Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (SAK 25.BÖLÜM FRAGMANI) Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde Karadeniz adeta fena karışacak. 24.bölüm fragmanında Asiye'nin hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Vedat'ın tutsak ettiği Asiye, acaba Vedat'ın elinden nasıl kurtuldu? Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek? 

SEN ANLAT KARADENİZ 24.BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ 25.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 24.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 23.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına bela açtı. Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınadı. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.