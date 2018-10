Sen Anlat Karadeniz 28. bölüm İZLE| SAK son bölüm izle, SAK Son Bölüm İZLE (Sen Anlat Karadeniz 28.bölüm)

Sen Anlat Karadeniz 27. bölüm CANLI İZLE| SAK yeni bölüm izle, SAK Son Bölüm İZLE (Sen Anlat Karadeniz 28.bölüm) Sen Anlat Karadeniz 27. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz izleyicisini dolu dizgin Çarşamba akşamları yaşatıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde adeta nefesler tutulacak. Sen Anlat Karadeniz 27. bölümü canlı izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz 28.bölüm fragmanı izle... Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü nefes kesecek. Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölümünde Tahir ve Nefes'in verdiği mücadele yine duygu dolu anlar yaşatacak. İzleyicinin merakla beklediği sahne ise, Vedat'a verilen büyük ders olacak. Peki Yiğit nasıl bulunacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde YiğiT'in kaçırılmasına sebep olan isim Vedat mı? Yiğit'in başına bir şey geldiğini hisseden Nefes oğlu için çırpınırken yanında Tahir vardır. Yiğit'i geri getireceğine söz veren Tahir, Nefes'in ardından şimdi de Yiğit'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tahir dört bir yanda çaresizce Yiğit'i ararken, Yiğit kimin eline düştü? Mercan, Nazar'ın yaşadıklarına son verebilmek için çabalamaktadır. Azimle iyileşmeye çalışan Mercan, kardeşinin yaralarına merhem olabilecek mi? Nazar için ayağa kalkıp Vedat'ın karşısına çıkabilecek mi? Hiç tatmadığı baba sevgisini Tahir'de bulan Yiğit, baba özlemini dindirmeye çalışırken Vedat baba olmanın ne olduğunu sorgulamaktadır. Oğlunu geri almayı kafasına koyan Vedat, nasıl bir planla geri dönecek?

SEN ANLAT KARADENİZ 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.