Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm CANLI İZLE| SAK Son Bölüm İZLE (Sen Anlat Karadeniz 30.bölüm fragman)

Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz izleyicisini dolu dizgin Çarşamba akşamları yaşatıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde adeta nefesler tutulacak. Sen Anlat Karadeniz 29. bölümü canlı izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz 29.bölüm fragmanı izle.. Sen Anlat Karadeniz 30.bölüm fragmanını izlemek için ne yapmalıyız? İşte SAK 29.bölüm canlı ve 30.bölüm fragmanı...Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde romantik anlar yaşanacak. Tahir, Nefes'e evlilik teklifi ederken izleyenler de duygu dolu anlar yaşayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 29. yeni bölümden duygu dolu anlar...

SEN ANLAT KARADENİZ 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.