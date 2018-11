SEN ANLAT KARADENİZ 31.BÖLÜM CANLI İZLE: SAK 32.bölüm fragmanı İZLE | (ATV YOUTUBE İZLE) Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bomba gibi geliyor. Herkes bu bölümü duraksız bir şekilde nefes almadan seyredecek. Binlerin merakla beklediği sahne bu akşam yayınlanacak. SAK'ta Nefes ile Tahir'in isteme törenlerinden tutun düğünlerine kadar aşk ve heyecan dolu tüm sahneler sizi bekliyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 31.bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 32.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar. Çarşamba günleri ekranda olan dizide bu hafta Nefes düğünde sergileyeceği horon performansı ile herkesi şaşırtacak. Tahir'e “Karadeniz kadını” olduğunu ispatlamak için horon oynayan Nefes, performansı ile göz doldururken Tahir gözyaşları içerisinde kalacak. Çiftin düğünlerine gelen yakınları ikilinin mutluluklarına ortak olacak.Tahir Nefes'e yaşayamadığı mutlulukları yaşatmaya kararlıdır. Düğün hazırlıkları başlarken Nefes'in de Tahir'e bir sürprizi var. Fatih, Berrak'ın aşkıyla yanıp tutuşurken Murat kardeşinin yanındadır. Berrak'a açılması için Fatih'e yardım eden Murat, Nazar'a da derman olabilecek mi? Sevdiğinin dayak yediğini duyunca onu Vedat'ın elinden alabilecek mi? Nefes hep hayalini kurduğu gelinliği sonunda giyer. Tahir ve Nefes'in sevdası mutlu sona yaklaşmışken bu mutluluğa gölge mi düşecek?

SEN ANLAT KARADENİZ 31.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SEN ANLAT KARADENİZ 30.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?

SEN ANLAT KARADENİZ (SAK) NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sen Anlat Karadeniz ATV ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 32.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 31.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.