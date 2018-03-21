SEN ANLAT KARADENİZ ASİYE KİMDİR? ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' reyting rekorları kırıyor. Dizinin en sevilen Karakteri şüphesiz Asiye Kaleli karakteri. Mustafa Kaleli ile evli olan Asiye Kaleli'nin dobra ve anaç davranışlarıyla dikkatlerini üzerine çekiyor. Peki Sen Anlat Karadeniz Asiye kimdir? Öykü Gürman kimdir?

SEN ANLAT KARADENİZ'İN ASİYE'Sİ KİMDİR?

ÖYKÜ GÜRMAN

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Berk Gürman adında erkek ikiz kardeşi vardır. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitirdi.

1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın’dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

Çeşitli flamenco topluluklarında, okul orkestralarında solist olarak birçok performanslar sergiledi.

2007 yılında İkiz kardeşi ile birlikte kendilerinin seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısının videosunu; video paylaşım sitesi YouTube'a yüklediklerinde milyonlarca insan tarafından tıklanarak tanınmışlardır.