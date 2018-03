SEN ANLAT KARADENİZ İZLE... SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM CANLI İZLE... Sen Anlat Karadeniz'de neler olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM CANLI İZLE... SEN ANLAT KARADENİZ İZLE... Sen Anlat Karadeniz'in 10.bölümüne nefesler tutuldu. Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak. Nefes ile Tahir iyice yakınlaşırken, araya Vedat'ın soktuğu adam girecek. Camide kocası tarafından şiddet görmüş ve sığınmış numarası yapan Berrak aslında Vedat'ın adamıdır. Şiddet gören kadın gibi Nefes'in ve evdekilerin güvenini kazanmaya çalışan Berrak, Sen Anlat Karadeniz'in 10.bölümünde Nefes'e büyük şok yaşatacak. Sen Anlat Karadeniz'in 10. bölümünde Berrak, Nefes'e ilaç vererek onun bilincini kaybetmesini ve ara ara baygınlıklar geçirmesine sebep olacak. Sen Anlat Karadeniz'in 10.bölümünde neler olacak merakla bekleniyor. 10.bölümde Berrak'ın foyası ortaya çıkacak mı? Nefes, Berrak ve Vedat'ın oynadığı oyunu anlayacak mı? Tüm bu sorular cevabı yarın akşam ortaya çıkacak. Peki Sen Anlat Karadeniz 10.bölümü izlemek için ne yapmalıyız? SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM İZLE... SEN ANLAT KARADENİZ İZLE...SEN ANLAT KARADENİZ CANLI İZLE..

Sen Anlat Karadeniz'in 10.bölümünde Tahir'den beklenen itiraf geldi. Tahir'in annesi Saniye, Nefes'i bir türlü kabullenemiyordu. Her seferinde Nefes'i evden kovuyor, ve Nefes yüzünden oğlunun başına bela geleceğini düşündüğü için Tahir'in Nefes ile görüşmesini istemiyordu. Sen anlat Karadeniz 10. bölümde Saniye ile Tahir yine kavga ederken Tahir sonundan bekleneni itiraf etti. Annesinin yüzüne karşı, 'Ben o kadına sevdalıyım' dedi. Saniye hanım, büyük şok yaşarken 10.bölümde neler olacağı merak konusu.

"Ben o kadına sevdalıyım!"

SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM NELER OLACAK?

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEN ANLAT KARADENİZ 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Kaleliler dağılıyor mu? Bağrına mazlum bir ana-oğlu sığdıramayan Karadeniz ailesi bunu nasıl ödeyecek? Bir yandan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla uğraşan, bir yandan iyice yalnızlaşan Mustafa neler yaşayacak? Karadeniz bu imtihandan sınıfta mı kalacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 9.BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI

Ulaş Tuna Astepe -Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu.

İrem Helvacıoğlu - Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.