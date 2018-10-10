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Sen Anlat Karadeniz İZLE: Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm CANLI izle |(ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

Sen Anlat Karadeniz İZLE: Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm CANLI izle |(ATV, Puhu, YouTube İZLE!)
Sen Anlat Karadeniz İZLE: Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm CANLI izle |(ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

Sen Anlat Karadeniz İZLE: Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm CANLI izle |(ATV, Puhu, YouTube İZLE!)... ATV'nin reyting rekorları kıran dizisinden bir bomba daha geliyor. 25.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gözler adeta Çarşamba gününü bekledi. Herkes heyecanla bu bölümde neler olacağını merak ediyor. 25.bölümde adeta Karadeniz çalkalanacak. 25.bölüm biter bitmez tüm gözler 26.bölüm fragmanına çevrilecek. İşte Sen Anlat Karadeniz ile ilgili tüm detaylar...

Sen Anlat Karadeniz İZLE: Sen Anlat Karadeniz 25.bölüm full izle | Sen Anlat Karadeniz 26.bölüm fragmanı... VE saatler kaldı! Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünü bekleyen tüm hayranlar artık saatleri saymaya başladı.Çarşamba akşamları saat 20.00'de televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Sen Anlat Karadeniz 25. bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki 25. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Peki 25.bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ANLAT KARADENİZ 25.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yalvarıyorum Tahir sana, yalvarıyorum. Ne olur teslim olma!"

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

"Bana evlat acısı yaşattın..."

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

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