Sen Anlat Karadeniz İZLE... Sen Anlat Karadeniz CANLI... Sen Anlat Karadeniz 11.bölümde neler olacak?

Sen Anlat Karadeniz İZLE... SEN ANLAT KARADENİZ 11.BOLUM... Karadeniz kapışıyor! Vedat Nefes'i delirtmeyi başardı. Yiğit'in velayetini almak isteyen Vedat'ın hain planını duyan Nefes, Adeta çılgına dönüyor. Tahir, Nefes'i telkin etmeye çalışırken kendi de sakin olmaya çalışıyor. Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar.Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır? Hepsi Sen Anlat Karadeniz 11.bölümde ortaya çıkacak... Peki Sen Anlat Karadeniz CANLI nasıl izleriz?

TAHİR TUTUKLANIYOR!

Sen Anlat Karadeniz'in son fragmanında duygu dolu anlar yaşanıyor. Vedat'ı kaçıran Tahir, polisler tarafından gözaltına alınıyor. Herkesle vedalaşıp helallik isteyen tahir, hapise girecek mi? Sorularının cevaplarını Sen Anlat Karadeniz 11.bölümde bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben deli değilim!"

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 11.BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Tahir'in vedalaşma sahneleri duygu dolu anlara sebep oldu.

Vedat'ın hain planı işe yarayacak mı? Yiğit'in velayetini alabilecek mi?

SEN ANLAT KARADENİZ 10.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Konak'ta başkaldırı var!

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.