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Sen Anlat Karadeniz Vedat kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?

Sen Anlat Karadeniz'in müthiş oyuncuları herkes tarafından merak ediliyor. Bunlardan en merak edileni ise kötü karakter olan Sen anlat karadenizin Vedat'ı. Peki Sen Anlat Karadeniz Vedat kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? İşte tüm detaylar...

Sen Anlat Karadeniz Vedat kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?

28 Mart 2018 22:45

Sen Anlat Karadeniz'in merak edilen oyuncucu Vedat'ın gerçek ismi Mehmet Ali Nuroğlu'dur.  Yıllardır Çarşamba günlerinin galibi Diriliş Ertuğrul'u zorlayan Sen Anlat Karadeniz'in oyuncuları da başarısıyla göz dolduruyor.

Dizinin kötü karakteri Vedat rolü ile ekranda olan Mehmet Ali Nuroğlu büyük tepki alıyor.  Kadına şiddet ve baskının gözler önüne serdiği dizinin yönetmenliğini ise Osman Sınav üstleniyor. Peki Vedat rolü ile büyük tepki alan Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Sen Anlat Karadeniz Vedat kimdir?  İşte Mehmet Ali Nuroğlu hakkında her şey...

Sen Anlat Karadeniz Vedat kimdir? Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? 

7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Nuroğlu'nun babası subay olduğu için tayinlerle, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde hayatını geçirmiştir.

(ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde 3 yıl devam eder. Sonrasında kendini lise yıllarından bu yana yakın hissettiği tiyatroya verir. Okuldan ayrılır ve Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girer. Devlet Tiyatrolarında çalışan Nuroğlu, bir dönem Semih Sergen'in asistanlığını üstlenir.

Televizyon ekranlarında ilk kez TRT'deki "Yuvadan Bir Kuş Uçtu" dizisinde minik bir rol ile görünür. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı dizisinde Özge Özberk ile başrol oynaması hayatının dönüm noktası olur. Çemberimde Gül Oya ile büyük başarı yakalar ve sonra devamı hızla gelir. 

 

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