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Sen Anlat Karadeniz'e büyük şok! Diriliş atak yaptı

Kıran kırana rekabetin yaşandığı reyting yarışında TOTAL'de Sen Anlat Karadeniz, AB'de ise Diriliş Ertuğrul birincilik ipini göğüsledi.

Sen Anlat Karadenize büyük şok! Diriliş atak yaptı
Sen Anlat Karadeniz'e büyük şok! Diriliş'ten beklenmeyecek hamle - Foto Galeri

29 Mart 2018 18:59

ATV ve TRT1 arasında kıran kırana rekabetin yaşandığı çarşamba akşamının reyting şampiyonu TOTAL'de Sen Anlat Karadeniz, AB'de ise Diriliş Ertuğrul oldu.

TOTAL'DE LİDERLİK SEN ANLAT KARADENİZ'İN

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Sen Anlat Karadeniz, TOTAL'de bir kez daha birincilik ipini göğüsledi. İkinci sırada Diriliş Ertuğrul'un yer aldığı reyting listesinde üçüncülük koltuğuna Sen Anlat Karadeniz'in özeti oturdu.

AB'DE İSE SIRALAMA DEĞİŞİYOR

AB'de 1.'lik Diriliş Ertuğrul'un, 2.'lik Sen Anlat Karadeniz'in, 3'ncülük ise Diriliş Ertuğrul'un özetinin oldu.

İşte Dün akşamın reyting listesi;

 

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