Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu İlayda Çevik kimdir?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm faragmanı yayınlandı. Yeni bölümde kocasından şiddet gören bir kadını canlandıran İlayda Çevik, dizinin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Daha önce Kara Gül dizisiyle tanınan İlayda Çevik'in rolünü nasıl canlandıracağı yarın akşam belli olacak. İlayda Çevik dizide adından çokça bahsettirecek gibi duruyor. Peki İlayda Çevik kimdir? İşte tüm detaylar...

İlayda Çevik hangi karakteri canlandıracak?

Sen Anlat Karadeniz çarşamba günlerine damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü büyük ilgi gören diziye yepyeni bir oyuncu dahil oldu. Dizide erkek şiddetine maruz kalan İlayda Çevik'in performansı ve diziye getireceği yeni karakter merak ediliyor.

Daha önce Karagül dizisinde rol alan İlayda Çevik'in kim olduğu dizinin hayran kitlesi tarafından merak edilmeye başlandı. Sen anlat Karadeniz'e yeni bir soluk getirecek olan İlayda Çevik izleyenler tarafından beğeni görecek mi?



İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22-12-1994 Balıkesir doğumludur. İlk olarak, küçük yaşlarda Burhaniye Belediye Tiyatrosunda oyunculuk yapan başarılı oyuncu, ortaokul çağında iken Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen sanat merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

Fransızca ve almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, ilk profesyonel tiyatro performansını da, Çocuk Bahçesi isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda Duru Tiyatrosunda oyunculuk eğitimine devam etmiş ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Halen üniversite eğitimine devam eden İlayda Çevik, Karagül isimli dizi filmde, ilk kez Türk televizyon seyircisi karşısına çıkarak, büyük bir beğeni kazanmıştır.