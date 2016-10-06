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'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın'da bekleyiş başladı

Üniversite öğrencilerinin, diyabetli hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak buluşlarının yarıştığı 'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın' projesinde yarı final 30 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Sen Bul Diyabet Kolaylaşsında bekleyiş başladı

06 Ekim 2016 12:34

Diyabet alanında yenilikçi çözüm ve tedavi yöntemleri geliştiren Sanofi'nin, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ve bu sene üçüncü kez düzenlenen 'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın' adlı proje yarışmasında finale yaklaşıldı. Diyabetli hastaların günlük hayatlarını kolaylaştıracak fikirler üretilmesi hedefiyle başlatılan yarışmada yarı finale kalan ilk 12 finalist, 29 Eylül Perşembe günü Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından düzenlenen eğitim toplantısında bir araya geldi. 'Diyabetin Önemi, Yaşamı Kolaylaştıran Yeni Teknolojiler', 'Yaratıcı Fikrin Projesi Nasıl Olur? İnovasyon nedir?', 'Mobil Yazılım Uygulamaları Alanında Bir Proje Nasıl Hazırlanır, Nasıl Yürütülür?' gibi başlıkları içeren konularda yapılan bilgilendirmenin ardından 30 Eylül Cuma günü yarışmanın yarı finali gerçekleştirildi. Dereceye girenlerin 8 Kasım Dünya Diyabet Günü haftasında final ile açıklanacağı ödül töreninde; ürün, servis ve kurumsal sosyal sorumluluk kategorisi birincilerine büyük ödül olan 10 bin TL'nin yanı sıra bu sene hayata geçirilen uygulama ile Sanofi'de staj fırsatı da sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, diyabetli hastaların ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri üretmek ve üniversite öğrencilerini bu sürece dahil etmek için başlatılan 'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın' proje yarışmasına Türkiye'nin farklı üniversite ve fakültelerinden toplam 167 başvuru yapıldı. Yarı finale kalan 12 projenin sahibi genç mucitler dereceye girebilmek için, 30 Eylül Cuma günü aralarında Prof. Dr. Temel Yılmaz'ın yanı sıra Diyabetle Yaşam Derneği Başkanı Emine Alemdar, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybek Korugan, Marmara Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Uysal, Ulusal Beslenme Platformu 2'nci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Pala, gazeteci ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan ve Sanofi Diyabet ve Yenilikçi Ürünler İş Birimi Direktörü Pelin Yunusoğlu'nun da bulunduğu Jüri üyeleri karşısında projelerini anlattı.

Restoranlarda menülerde karbonhidrat ve kalori değerleri bulunan diyabetik menü, çocuklara diyabetin bilinçlendirilmesi amacıyla hikaye kitabı, GoPro kamerası ile diyabet hastasının bir gününü, karşılaştığı zorlukları anlatan bilinçlendirici kısa filmler, diyabet hastalarının başarı öykülerini paylaşılması sağlanan yüreklendirici forumlar, diyabeti sevdirecek karikatürler, marketteki yiyeceklere QR uygulaması okutularak hastanın ihtiyacına göre bilgilendiren mobil uygulamaya uzanan yelpazede, diyabet hastaları için hayatı kolaylaştıracak birbirinden kreatif ve benzersiz proje, 'Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın'ın yarı finalinde değerlendirildi. 'Ürün', 'Servis' ve 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' kategorilerinde dereceye giren projeler, 8 Kasım 2016'de düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak. 


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