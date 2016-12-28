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"Sen de mi FETÖ’cü çıktın" dedi, 34 bin TL dolandırdı

Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller var. Yazık sen de mi FETÖ’cü çıktın" diyen dolandırıcıya korkup inanan bir kişi 34 bin lirasını kaptırdı.

&quot;Sen de mi FETÖcü çıktın&quot; dedi, 34 bin TL dolandırdı

28 Aralık 2016 12:50

Edinilen bilgiye göre olay Mustafakemalpaşa İlçesi’nde meydana geldi. 46 yaşındaki M.A.’yı cep telefonundan arayan kimliği belirsiz dolandırıcı, polis olduğunu söyleyip, “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller var. Yazık sen de mi FETÖ’cü çıktın?" diyerek korkuttu. M.A.’ya FETÖ örgütünün banka hesabından para aktarıldığını, bunun aksini ispatlamak için hesabındaki parayı vereceği hesap numarasına aktarması gerektiğini söyleyen dolandırıcı, M.A.’nın kafasını karıştırıp kandırdı. Bunun üzerine M.A. dolandırıcının verdiği hesap numarasına ilk önce bir PTT şubesinin ATM’sinden 7 bin 200 lira, ardından şubede görevli memur aracılığıyla 26 bin 800 lira olmak üzere toplam 34 bin lira para gönderdi. Havale işlemlerinin tamamlanmasının ardından dolandırıcı telefonu kapadı ve bir daha açmadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan M.A. polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

Etiketler: bursa fetö dolandırıcı, dolandırıcı, fetö, korku


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