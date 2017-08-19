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'Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanına tepki göstererek, "Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun? Sen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile konuş" dedi.

Sen kimsin ki Türkiyenin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun?

19 Ağustos 2017 20:30
'Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun?' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’de İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda halka hitap etti. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel’e 4 bin teröristin dosyasını verdiğini ancak bu dosyaların kabul görmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ise çok sert tepki gösterdi:

"Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var, aman ya Rabbi, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun? Sen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Onun için Almanya’nın kapısını açarsınız açmazsanız hiç önemli değil. Bize bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz, biz de onlara kapımızı açarız."

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Ankara’dan İstanbul’a rahat rahat yürüdüysen bunun için AK Parti’ye teşekkür etmen gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Bazı siyasi bilimciler merkezde parti olur mu dedi, dedik ki olacak sizler de göreceksiniz. Olur mu diyenler de şu anda partimize karşılar. Yaptık, oldu. Şimdi birileri Ankara’dan İstanbul’a yürüyor sözde adalet. Sen çok geç kaldın çok. Biz partimizi kurarken adalet üzerine kurduk zaten. Eğer sen 29 gün bu yürüyüşü yapabildiysen AK Parti iktidarına teşekkür et. Rahat rahat yürüdün akşamları karavanda istirahatini yaptın mitingini de yaptın sana bu imkanı sağlayan AK Parti hükümeti."

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan


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