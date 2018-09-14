'Senaristler ayaklarını denk alsın'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik ittifak teklifini tekrarladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde açılış ve temel atma törenine katılan Bahçeli, gündeme ilişkin önemli mesajlar verirken özetle şunları söyledi:

∂ (31 Mart 2023'ün müjdesi): Türkiye'nin huzuru, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin (CHS) kökleşmesi için 31 Mart 2019'un istikrar ve dengeli şekilde aşılması şarttır, beka meselesidir. 31 Mart tünelden önceki son çıkış, 2023'ün müjdesidir. Biz 31 Mart'a cumhurun ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz.

∂ (Çetelere fırsat verilmesin): Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hıyanet çetelerine fırsat verilmemelidir.

∂ (Davasından dönen namerttir): Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız. Azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız. Zalimler bugünlerde ister ekonomik silah çeksinler, isterse de terör örgütlerini üzerimize salsınlar, Türkiye'nin haklı davasından dönen namerttir. Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi şehit olmak hedefimiz ve haysiyetimizin asaletidir.

∂ (Sabrımız yanlış yorumlanmasın): Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımıza kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağ duyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar.

∂ (MİT'in son paketi): Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir.

∂ (Bu vatan eşantiyon değil): İkazen ifade ediyorum, millî sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir. İdlib, günden güne kanayan, kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır.

∂ (FETÖ'cülere uyarı): Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa, and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan salaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz.