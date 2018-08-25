Senatör McCain, kanser tedavisini durdurma kararı aldı

ABD’nin Arizona eyalet senatörü olan John McCain’nin uzun zamandır gördüğü beyin kanseri tedavisinin tıbbi olarak durdurulduğu açıklandı. Senatör John McCain’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Hastalığın ilerlemesi ve yaşından dolayı bu kararı verdiğini, her zamanki gibi kendi iradesiyle tedaviyi bırakma kararı aldı” denildi. Yapılan açıklamada, Senatöre destek veren herkese teşekkür mesajı verildi.

Gelecek hafta 82’nci yaş gününü kutlayacak olan McCain, altı dönem Arizona senatörü olarak Kongrede 32 yıl aralıksız görev yaptı. Arizona eyaleti senatörü ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain'e beyin kanseri teşhisi konularak geçen yıl ameliyat edilmişti.

Senatör McCain, Temmuz ayında, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ile yaptığı görüşme ile ilgili “Trajikomik bir görüşme ”ve “Bir Amerikan başkanının hafızasındaki en utanç verici performanslarından biri” olarak nitelendirmişti.

Trump ve John McCain, arasındaki gerginliğin 2017 yılında “Obamacare” için Trump’a karşı oy kullanması sonrasında başlamıştı. Trump'ın 2015 yılında yaptığı bir açıklamasında, Vietnamlı bir emekçi olduğunu ve Donanma uçağının vurulmasından sonra beş yıldan fazla süre esir tutulan McCain’nin asla bir savaş kahramanı olmadığını açıklamıştı.

Hasan Çelik

