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Şenbaş'tan 41 milyonluk kredi yorumu

Ödemiş Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Erkut Şenbaş, Ödemiş Belediyesi’nin İller Bankası’ndan projeler karşılığı kullanacağı 41 milyon TL’lik kredinin kullanımına destek verirken, kullanılacak olan kredi ile Ödemiş’in bir cazibe merkezi olacağını belirtti.

Şenbaştan 41 milyonluk kredi yorumu

18 Eylül 2016 19:07

Ödemiş Belediyesi’nin eylül ayı meclisinde gündeme gelen ve oy çokluğu ile geçen Ödemiş Belediyesi’nin İller Bankası’ndan projeler karşılığı kullanacağı 41 milyon TL’lik kredi, Ödemiş siyasetinin gündeminden düşmemeye devam ediyor. İlk üç yıl ödemesiz toplamda 10 yıl vadeli kullanılacak olan 41 milyon TL’lik kredi için CHP grubu ile MHP’li meclis üyeleri Anıl Selek, Ceyhun Kınlı ve Derya Coşkun karşı çıkmıştı. Belediye meclisinde de kredinin kullanımını destek veren Ödemiş Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Erkut Şenbaş, basın açıklaması yaparak Ödemiş Belediyesi’nin bu çalışmasına bir kez daha destek verdi. Sosyal içerikli yatırımlarda kullanılacak olan kredi ile Ödemiş’in bir cazibe merkezi olacağını belirten Erkut Şenbaş, alınacak olan kredinin uygun olduğunu söyledi.

"Ödemiş’e büyük ivme kazandıracak"
Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Şenbaş şunları ifade etti: “Ödemiş Belediyesi’nin eylül ayı meclisinde gündeme gelen Ödemiş Belediyesi’nin projeler karşılığında devletin İller Bankası’ndan alacağı kredi gayet normaldir. Alınacak olan kredi borç ödemek farklı bir şey yapmak için değil Ödemiş’in çehresine değiştirecek projeleri hayata geçirmek içindir. Projeler ortadadır. Onandığında proje karşılığında bu para kullanılacaktır. Projeler sosyal içeriği olan Ödemiş’in gelişmesine, büyümesine destek verecek olan projeler olarak Ödemiş’e büyük ivme kazandıracaktır.

“CHP yenilenemedi"
Konuşmasında CHP'nin tepkisini de eleştiren Şenbaş, "Devletin hangi kamu kurumu, hangi belediye kar amaçlı işletme kurabilir. Bu projeler vatandaşa hizmet için tasarlanmıştır. Kentin ivmesinin yükselmesi, daha iyi sosyal alanlara sahip olması için hayata geçirilmek istenmiştir. İşte buradan da belli olduğu gibi dünya dönerken, birçok gelişme yaşanırken CHP aynı konumda yenilenememiştir" diye konuştu.

CHP'ye eleştiri
Ödemiş Belediyesi CHP’liyken neler olduğunu soran Erkut Şenbaş şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ödemiş’te seçim kazandığı ve Ödemiş Belediyesi’ni yönettiği dönemler de oldu. O dönemlerde kendilerinin dedikleri, savundukları oldu mu? Sormak istiyorum. Ödemiş, patates üretimi ve hayvancılığı ile meşhur bir kent. Ödemiş Belediyesi CHP’li iken patates ile ilgili sanayi yatırımı yaptı mı? Ya da hayvancılık en üst düzeyde yapılıyor, Ödemiş Belediyesi bir yem fabrikası kurdu mu? Tabi ki böyle bir şey olmadı."

"Ödemiş bölgenin vazgeçilmez bir yeri olacak"
Şenbaş, Ödemiş’in il olma konusunu da değinerek şöyle konuştu: “Alınacak kredi karşılığında yapılacak olan sosyal içeriği yüksek projeler Ödemiş’in il olma konusunda bir nebze olsun ihtiyaçlarını tamamlayacaktır. Bu projeler Ödemiş’in önünü açacak, Ödemiş’i cazibe merkezi haline getirecektir. Aynı zamanda Bayındır, Ödemiş, Kiraz arasında yapımı devam eden duble yol ile Ödemiş bölgenin vazgeçilmez bir yeri olacaktır. Bu projelere karşı çıkmak kötülüktür.” 

Etiketler: Ödemiş Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Erkut Şe


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