Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çeltikçi köyünde vatandaşlar tarafından toplanan Söbelek mantarı, nadir görünmesinden dolayı köy halkı için altından daha değerli. Doğal ortamında kendiliğinde oluşan mantarın narinliği ise dillere destan olmuş. Kendini görüp de koparmayan kişilere darılan mantar, kısa sürede kararıp eriyor. Topladığı mantarların kuzu etinden farkı olmadığını belirten Caner Kaya, "Bu mantar senenin iki ayında sonbahar ve ilkbahar aylarında çıkar. Böyle bir mantarı hiçbir zaman bulamazsınız buna değer biçilemez. Kıymetli olan bu mantar senede 2 sefer çıktığı için altından daha değerlidir. Bizim bölgemizde söbelek mantarı olarak bilinen bu mantar başka bölgelerde kuzugöbeği olarak adlandırılıyor. Bu mantarın iki türlü yemek yapım şekli vardır. Birincisi yıkadıktan sonra yağda kızartılır diğeri de krep hamurunda da kızartılır. Zehirsiz bir mantar çeşididir" diye konuştu.

Köylüler söbelek mantarının görüldüğünde koparılmazsa, önce rengini karartıp sonrasında ise kendini erittiğini söyledi.

Fatih Ak



