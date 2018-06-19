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Senegal, Polonya'yı 2-1 mağlup etti

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

Senegal, Polonyayı 2-1 mağlup etti

19 Haziran 2018 23:45

2018 Dünya Kupası H Grubu'nun ikinci maçında Polonya ile Senegal karşı karşıya geldi. 37. dakikada Thiago Cionek'in topu kendi kalesine göndermesi ile Senegal mücadelede 1-0 öne geçti. Devre Senegal'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Durağan geçen maçta Senegal, M'Baye Niang'in 60. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Senegal'in üstünlüğünde geçerken, Polonya bulduğu tek pozisyonu gole çevirmeyi başardı. 86. dakikada Grzegorz Krychowiak takımının tek golünü kaydederken, mücadele Senegal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Polonya'nın bu kötü performansı taraftarları kızdırdı. Taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu. 

 

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