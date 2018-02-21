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Şener: 'Artan pastaları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız'

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkan Adayı Aykut Şener, “İstanbul’da binin üzerinde üyemiz var. Akşam artan pasta ve diğer yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” dedi.

Şener: Artan pastaları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız

21 Şubat 2018 11:19

Son bir asırdır pastane işleten Şener ailesinin üçüncü kuşağı olan Aykut Şener, 14 Mart’ta yapılacak olan İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası başkanlık seçiminde adaylığını açıkladı. Aykut Şener, 14 Mart’ta yapılacak oda başkanlık seçimleri kapsamında üye işyerlerini ziyaret ederek, sektöre ilişkin projelerini anlattı.

“Artanlar yiyecekler hayvan barınaklarına gidecek”

Şener, mesai sonunda artan yiyecekleri belediyeye bağlı hayvan barınaklarına vereceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “İstanbul’da binin üzerinde üyemiz var. Akşam artan pasta ve diğer yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Üyelerimizin mesleki sorunlarına cevap verecek çağrı merkezi hizmetimiz olacak. Üye işyerlerimizin işlerini daha büyütebilmeleri için merkezi bir e-satış sistemi oluşturacağız. Böylece daha çok müşteriye ulaşılabilecek". 

Etiketler: Aykut Şener

 

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