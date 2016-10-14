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Şener Şen, 'İçerde' dizisinde mi oynayacak?

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi isimlerin oynadığı İçerde dizisinin kadrosuna Şener Şen'in de dahil olacağı iddiası büyük ilgi uyandırdı.

Şener Şen, İçerde dizisinde mi oynayacak?

14 Ekim 2016 15:00

Show TV ekranlarında yayınlanan 'İçerde' dizisine Şener Şen'in Akın Işık rolüyle dahil olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Yeni sezonun iddialı projelerinden 'İçerde'de Yeşim karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun Instagram hesabında Akın Işık rolünde Şener Şen'in oynayacağını ima etmesi dizinin hayranlarında heyecağana neden oldu.

Söylentinin yayılmasının ardından Şener Şen kısa sürede Twitter'da TT (trending topic) oldu.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken usta oyuncu Şener Şen'in diziye dahil olacağı iddiası İçerde Dizisi'nin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Etiketler: içerde, şener şen


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