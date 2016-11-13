Karaada'da düzenlenen 7'nci Karaada Şenlikleri'ne katılan 60 yaşındaki Rıza Çoban, adada gezinti yaptığı sırada kıyıya vurmuş çıplak erkek cesedi fark etti. Şenliklerin yapıldığı alana yaklaşık 700 metre mesafede bulunan cesedi fark eden Çoban, durumu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Adaya gelen sahil güvenlik ekipleri cesedin yaklaşık 40 yaşlarında kaçak bir göçmene ait olduğunu belirledi. Cesedin çürümüş olmasından dolayı uzun süre suda kaldığı tahmin edildi. Olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Limanda bekleyen cenaze aracına alınan ceset, Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Rastlantı sonucu bulunan cesedin 30 Eylül'de Bodrum'un Karaada açıklarında batan ve 6 kişinin öldüğü 21 kaçak göçmenden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Eren Ayhan

MUĞLA