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Şenol Güneş: Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Şenol Güneş: Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

15 Şubat 2017 22:53

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda yarın Beşiktaş, deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Turner Stadyumu'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Şenol Güneş, rakiplerinin UEFA Avrupa Ligi’nden ikinci olarak çıktığını belirterek, "Biz de Şampiyonlar Ligi’nden geldik. Grubuna baktığımızda güçlü rakiplerle oynadılar ve gruptan çıktılar. Büyük bir başarı. Kendi liginde de oldukça başarılı işler yaptı. Küçük bir kentin büyük bir takımı durumunda, iyi oyuncuları var. Yaş olarak büyük olmasına rağmen dinamizmi de yüksek olan bir takımla oynayacağız. Futbol anlayışları da oldukça iyi kompakt. Tempolu, hızlı oynayabilen bir takım. Teknik oyuncuları da var. Zor bir maç olacak. İki iyi takımın oynayacağı bu iki maçta yarınki maç ilk maç olacak. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Kendi adımıza futbol adına en iyi oyunu sunarak sonuç almak istiyoruz. Hak ettiğimiz sonuçları bekliyoruz. Hak etmediğimiz zaman yenilince de üzülüyoruz. Yeniden kendimizi test edip, çalışıp, geliştirip diğer maçları kazanmaya çalışıyoruz. Yarın da öyle olacaktır. Yarınki maçta 21 oyuncumuz burada. Onlardan bir 11 yapacağız ve 18 yapacağız. Takım olarak en güzel futbolu oynamaya çalışacağız” dedi.

Cenk Tosun: "Yüzde yüz hazırız"

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Cenk Tosun ise kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Rakip takımı iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımla oynayacağız. Zayıf taraflarını, iyi taraflarını biliyoruz. İyi analiz ettik. İkinci maça avantajlı çıkmak için buradan güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Burada kendi sahalarında iyi takımları elediler. Hepsinin bilincindeyiz. Ama biz takım olarak gerçekten bu maça yüzde yüz hazırız. Bugün son idmanda son taktiklerin üzerinden geçip yarınki maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
Oynadıkları son iki maçtan yenilgiyle ayrılmalarının üzüntü verici olduğunu da ifade eden Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok fazla takılmamaya çalışıyoruz ama maçlardan sonra birleşip konuşuyoruz. Hapoel Beer-Sheva maçına odaklanmaya çalıştık. Yüzde yüz hazırız. Takımdaki hava gerçekten güzel. Herkes yüzde yüz hazır. Herkesin neşesi yerinde. İnşallah yarın buradan güzel sonuçla döneceğiz.”
 

Etiketler: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hapoel beer sheva


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