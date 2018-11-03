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Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı

Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı
Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı

Beşiktaş'ın başında Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı 7. maçına çıkan Şenol Güneş, 3. mağlubiyetini aldı. Güneş, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda elde etmişti.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Şenol Güneş, bu yenilgiyle Abdullah Avcı karşısındaki şanssızlığını kırma şansını da geri tepmiş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Abdullah Avcı'lı Başakşehir'e karşı 7. maçına çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen tecrübeli teknik adam, geride kalan mücadelelerden ise 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla elde eden Güneş, o günden bu yana adeta kazanmayı unuttu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

2015-2016 sezonu
Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 0
Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

2016-2017 sezonu
Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
Medipol Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1

2017-2018 sezonu
Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

2018-2019 sezonu
Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Uygar Aydın
 

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