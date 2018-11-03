Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Şenol Güneş, bu yenilgiyle Abdullah Avcı karşısındaki şanssızlığını kırma şansını da geri tepmiş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Abdullah Avcı'lı Başakşehir'e karşı 7. maçına çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen tecrübeli teknik adam, geride kalan mücadelelerden ise 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla elde eden Güneş, o günden bu yana adeta kazanmayı unuttu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

2015-2016 sezonu

Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 0

Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

2016-2017 sezonu

Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1

2017-2018 sezonu

Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

2018-2019 sezonu

Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Uygar Aydın

