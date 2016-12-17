Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda 1-0 öne geçtiği Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üzgün oldukları ancak daha çok üzüldükleri bir olay olduğunu söyleyerek, Kayseri’de gerçekleşen hain terör saldırısını kınadı. Güneş, “Türkiye yine yasa boğuldu. Hak etmediğimiz günleri yaşıyoruz. Umarım bir an evvel son bulur. Ölenlere rahmet, yarılar acil şifalar diliyorum. İnşallah bunu yapanlar da aynı acıları çeker. Allah aynı acıları onlara da göstersin. İnşallah bir an evvel son bulur bu olaylar” dedi.

“HAFTA İÇİ OYNAMAYAN OYUNCULARIN DAHA TEMPOLU OLMASINI BEKLERDİM"

Oyun olarak tamamen sahanın hakimi olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Rakibin savunma yapmasını bekliyorduk. Kontra atak düşüncesi vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi, ikinci yarının başında hiç beklenmeyen bir anda şok goller yedik ve daha sonra da geriye düştük. İstediğimiz oyun tarzını ortaya çıkarmadı. Onların kazanma isteği, sonucu almalarına yardımcı oldu. Yeteneğimizi bugün kazanma isteğiyle birleştiremedik. Bugün kaybetmek üzüntü verici. Yerleşik düzende gol yedik. Hücumda çok fazla hamleler yaptık ama kullanamadık ve gol bulamadık. Bizim için tabii kötü bir sonuç, bütün oyuncular kazanmak için tepki ortaya koydu ama geçti artık. Hafta içinde oynatmadığım oyuncuların daha tempolu olmasını beklerdim, bu benim için hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.

“HEPSİ EKSİK OYNADI"

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili gelen bir soruya ise Güneş, “Biz daha fazla pozisyon bulmamıza rağmen iki golü de aynı oyuncularla yedik. Rakip de kapanmaya çalıştı. Tamamen onların sahasında oynadık. Beceri ile istek tam bütünleşmedi. Maçın sonuna kadar biz pozisyon bulduk. Mesele birinin oynayıp oynaması değil. Hepsi eksik oynadı” diye cevap verdi.

“LİG BİTTİKTEN SONRA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Kadronun şampiyonluk için yeterli olup olmaması ile ilgili bir soruya da tecrübeli teknik adam, “Şu anda ileriye dönük bir şey söylemek istiyorum. Bir mağlubiyet varsa kendime hesap soruyorum. Benim ne kadar önem verdiğimi onlar biliyorlar, demek ki eksik bıraktık. Bu maçta yorulmasınlar diye hafta içi oynatmadığım oyuncuları bugün göremedik. Lig bittikten sonra değerlendirip bakacağız. Şartlara bakıp, hepsine bakıp karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

GERGİNLİK AÇIKLAMASI

İlk yarıda Quaresma ile Oğuzhan arasında gerçekleşen gerginlik ile ilgiliyse Şenol Güneş, “İkisi de verimli oynamadı. Verimsiz oyuncunun gerginliği olacaktır. Aboubakar, Cenk, Quaresma, Oğuzhan… Biz bunlardan gol bekliyoruz. Pas alışverişine bağlı gerginlikler olabilir ancak sahada kalır” şeklinde konuştu.

“VERİLDİĞİ İÇİN BİR RAHATSIZLIK HİSSETMİYORUM"

Trabzon Akyazı’da yapımı gerçekleşen komplekse isminin verilmesi ile ilgili soruya ise Güneş, “Benim dışımda gelişiyor. Orada doğdum ve büyüdüm ama böyle bir beklentim yok. Verildiği için de bir rahatsızlık hissetmiyorum. Buna itirazı olan, rahatsızlık hissedenin ismi verilse daha memnun olurum” dedi.

“YAPMAZLARSA DEĞİŞİR"

Aboubakar’ın bir sıkıntısının olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise Güneş, “Oyuncuya görev veriyoruz. Yapmadığı zaman kenara gelir. Takımı ben sahaya sürüyorum sorumluluk da benim. Onlara görev veriyoruz yapmazlarsa değişir. A2’den de oyuncu koysam böyle oynardık. Rakibin konsantrasyonu üst seviye olabilir ama o kadar rahat pozisyonlar vardı ki onları kullanamadık” diye cevap verdi.