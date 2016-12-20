Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Boluspor’a ligde başarılar diliyorum. Bizim için bu maç saha koşulları itibariyle olumsuz olduğu için hiçbir yoruma açık tarafı yok. Sadece olumsuzluklar vardı. Saha hava koşullarından dolayı oyun şartlarına hazırlıklı değildi” dedi.

“BEN KONUŞUNCA YANLIŞ ANLIYORLAR"

Güneş, maçın gece saatlerinde oynanmasıyla ilgili olarak da, “Ben konuşunca yanlış anlıyorlar. Bugün de maçla ilgili bir yorum yapmadım. Futbol güzelliği yok ve pas yoktu. Şut yoktu, pozisyon yoktu, heyecan yoktu. Karda bir hata olursa gol oluyor. Zaten öyle de oldu. Böyle düşünmüşler, uyacağız” şeklinde konuştu.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)