Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de puanları paylaştı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

“Oyun disiplinine bağlı kaldık”

Deneyimli çalıştırıcı, “Kritik dönem maç yaptık. Maçın geldiği nokta böyle bir oyun tarzını ortaya çıkarmamıza sebep oldu. Bizim istemediğimiz bir oyun tarzıydı. Ama bu maçı kaybetseydik rakibin avantajı olacaktı. Biz kazansaydık bizim avantajımız olacaktı. Ligin son maçı değildi ama psikolojik eşik atladık. Aradaki puan farkı korunmuş olması olumsuzluğu ortaya çıkarmadı. Pozisyon olmadan maçın sona ermesi maça gelenleri de mutlu etmemiş olabilir. Rakibin oyun anlayışında biz kontrollü oyun oynamak zorunda kaldık. Seyirci ve rakibin baskısına soğukkanlı kalarak oyun disiplinine bağlı kaldık. Hücumda sıkıntılıydık. Oyuncularımı oynadığı disiplinli oyundan dolayı tebrik ediyorum. Rakibimizin seyirci avantajı vardı. Yine de baskılarını kırdık. Bu maç ile Başakşehir maçında 4 puan kaybettik. Galatasaray maçında da böyle oldu. Derbide kaybedilen puanlar üzücü ama kritik dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi’n de önemli bir maça çıkacağız. Taktik idmanı yapmadan Kiev’de maça çıkacağız. Lig yarışında olmak, Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak için mücadele etmek kolay değil. İnşallah son maçlarımızı kazanıp son maçlardaki beraberliğimizi telafi ederiz” yorumunu yaptı.

“Kiev maçının etkisi de var”

Oyunun kilitlenmesi ve pozisyon sayısının kısır kalmasıyla alakalı sorulan soruya Şenol Güneş, “Onların savunma yapmasından çok onların ve bizim savunma yapma anlayışımızdan ortaya böyle bir oyun çıktı. Hücuma çıkmalarda yavaş kaldık. Kiev maçının etkisi de var bunda. Aboubakar düşündüğümün altında oynadı. Rhodolfo yeni yeni toparlandı. Elimdeki oyunculardan forma olmayan oyuncularda var. Dolayısıyla tempolu bir oyun olmadı ve gidip gelmeyen oyuncular tempoya da ayak uyduramadı. Bu da hücumda etkinliği azalttı” diye konuştu.

“Benim takımım daha net hücum yapmalıydı”

Topu aldıklarında doğru hücum yapmadıklarını ifade eden Güneş, “Kerim’i istediğimiz gibi kullanamadık. Cenk iyi çalıştı. Savunma tarafında daha başarılıydık. Oğuzhan ya da Tolgay’dan birini almam gerekiyordu. Bizim duran topumuz onların boylarına göre dezavantajdı. Çünkü bizde kısa oyuncu daha fazlaydı. Necip’i duran toplarda kullanma düşüncesiyle oyuna aldım. Hamle şansımız vardı ama oyunun geride kontrolünden sonra hücumda Aboubakar ve Cenk ile Olcay’ın daha güçlü hücuma çıkmasıyla kaynaklıydı son dakikalarda elimize geçen ataklar. Ama bunlar hücum değil, benim takımım daha net hücum yapmalıydı” açıklamalarında bulundu.

Güneş, Quaresma’yı korudu

Ricardo Quaresma’nın oyundan alınmasıyla alakalı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Ricardo sarı kart gördükten sonra rakipte bu tip işleri iyi yapıyordu yani Ricardo’ya seyircinin ve saha içerisinde yapılacak baskının ardından ikinci sarı görebilirdi. Bir sarı daha görmesin diye aldım” dedi.

Gökhan Gönül’e tepkiler

Deneyimli çalıştırıcı, Gökhan Gönül’e taraftarın verdiği tepkiyle alakalı, “Gökhan değil bütün oyuncuların oynamaya isteği var. Beck de istedi oynamayı. Bütün oyuncular oynamak ister. Oyuncu ihtiyaca göre oynar. Bu maçta Gökhan’ın uluslararası deneyimi olan en iyi sağ beklerden bir tanesi oynatmam normal. Hasan Ali, Şener ve İsmail Köybaşı bunlar değerli oyuncular ve milli takımın oyuncuları. Bizden İsmail gitmiş, oradan da Gökhan geldi. O kulüp anlaşsaydı orada kalırdı. Fenerbahçe’den gelmek isteyen bir oyuncu daha vardı ancak o transfer gerçekleşmedi. Birden gidince mi kötü oldu Gökhan. Kızdıkları için mi, sevdikleri için mi bu tepki anlamadım. Destekleri güzel ama oyuncuya hakaret ve başka taraftan bakınca da mesela seyirciye hakaret de doğru değildir. Oyuncuyu baskıya almak istemek normal ama bu aşağılama duygusu yanlış. Kaptan yaptığınız oyuncuyu kötü olarak gösteriyorsanız, siz başından beri yanlıştınız; yeni mi uyandınız? İsmail Köybaşı gelince alkışlayın demiyorum ama yuhalamayın da. Duygu bağlarından çıkıp rasyonel olmalıyız. Oyuncu gitmiş gelmiş ne olacak ki? Şener’i istedim alamadım. Ozan gol attı konuşmayacak mıyım? Oyuncu gitti de ne oldu? Kalsaydı iyiydi. Kalıp da giden oyunculara yapma ihtimalin var o zaman aynı tepkiyi. O zaman o oyuncu da size saygı göstermez. Anlaşsaydı Gökhan Fenerbahçe’yle o zaman zaten Beşiktaş’a gelmezdi” dedi.

Şenol Güneş, şu anda takım olarak kadro derinliği anlamında sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.

“Rakiplerimizden de aşağıda değiliz”

Büyük maçlarda alınan beraberliklerin sebebinin sorulması üzerine Güneş, “Maç bittiğinde skorların eşit olmasına bağlıyorum. Kazanmak isterdim ama kaybetmemek de iyi bir şey. Kaybetmemek için oynamadık. Başakşehir’de o tempomuz yoktu. Bugün daha diriydik. Ayın 1’inde Eylül’de yeni oyuncuları oynatmaya çalışırken takımın da formatı değişti. Bugün çıkan kadroda şampiyon takımdan 7 oyuncum yoktu. Fenerbahçe ise 7 oyuncuyla sahadaydı. Kadro değişti. Hem oyun sistemi oturacak hem oyun oynayacak. Eksiklik oyun düzenini de bozuyor. Eksiklerimiz var ama rakiplerimizden de aşağıda değiliz” açıklamalarında bulundu.

“Fikirlerle kavga edelim”

“Ligin en iyi takımıysanız kazanmak zorundasınız” diyen Şenol Güneş, “Kaybettiğiniz zaman rakibiniz size yanaşıyorsa beraberlik kötü değildir. Fenerbahçe 4 puanlık farkı 1 puana indirecekti kaybetseydik. Evet Başakşehir bizden 2 puan önde. Ancak kötümser değilim. Benim kafamda Kiev maçı da var. O kadar çaresizim ki yenileme yapıp yolculuk yapacağım. Taktik idmanını orada yapacağım. Maça hazırlanma sürecim yok. Ben sezon planlamasından bahsettim. Bizim rakiplerimiz cuma günü oynadılar. Kupa neden bu hafta. Fikirlerle kavga edelim. Şampiyonlar Lig’in de kalırsak Galatasaray ile ardından yine Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Fenebrahçe perşembe oynayacak. Onun için de önemli. Benim öyle şansım yok. Benfica’ya da böyle gittim. 1 gün 1 saat fark eder. Kupa maçlarını hafta aralarına koydular. Doğru yapılmalı bu. Ben hem Trabzonspor’da hem de burada Şampiyonlar Ligi oynarken gazaba uğradım. O gün Trabzonspor’da elendim ama sadece düşüncemi söyledim” dedi.

Doğan Gündoğdu