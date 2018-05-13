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Şenol Güneş: “Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz” dedi.

Şenol Güneş: “Beşiktaştan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz”

13 Mayıs 2018 21:56

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Osmanlıspor’a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Güneş, “Annelerimizin güzel günü kutlu olsun. Annelerimiz bir çiçektir mis gibi kokuyorlar. Başımızın tacı evimizin kraliçeleridirler. Sıkıştığımız zamanlarda sabrıyla sevgisiyle bize moral veren annelerimizdir. Onlar bizim yanımızdayken hayata farklı açıdan bakıyoruz. Ben annemi kaybettim ama yaşayan annelerimiz için söylüyorum bunları. Biz herkesin mutluluğunu istiyoruz bu sebepten bunları söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz”


Maç ile ilgili de değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, “Futbolda bir oyun ama futbolun agresif tarafı öne çıkınca birde ticari boyutu büyüyünce biraz kavga boyutu fazla oluyor. Bugün iyi oynayarak kazanmak istedik. Fakat oyuna hiç yoktan bir gol yiyerek başladık. İlk yarı özellikle hücumda etkinliğimiz olmadı. Pozisyonumuz yoktu. Rakip kontra atak oynamaya çalışırken hem gol yedik hem de pozisyon verdik. İkinci yarı gollerle başladık. Yine beklenmeyen hatalı bir gol yedik. Sonuç olarak kazandık. Osmanlıspor’a geçmiş olsun diyorum. Onlarda özellikle maçın belirli bölümlerinde istekliydiler ama yeterli olmadı. Kazanmış bile olsak Beşiktaş’tan beklenen birinciliği sağlayamadığımız için üzgünüz” şeklinde konuştu.  

 

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