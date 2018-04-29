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Şenol Güneş: 'Birçok değerin anlamını yitirdiğini düşünüyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında yaptığı kısa açıklamada, “Birçok değerin anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Bu maçla ilgili değil. Açıklamalarımızın da artık monoloğa döndüğü, diyaloğa döndüğü ortamda ne söylediğimizin hiçbir anlamı yok” dedi.

Şenol Güneş: Birçok değerin anlamını yitirdiğini düşünüyorum

29 Nisan 2018 23:25
Şenol Güneş: 'Birçok değerin anlamını yitirdiğini düşünüyorum' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Benim fazla konuşacak bir şeyim yok. Sadece söyleyeceklerim var. Birçok değerin anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Bu maçla ilgili değil. Açıklamalarımızın da artık monoloğa döndüğü, diyaloğa döndüğü ortamda ne söylediğimizin hiçbir anlamı yok. Yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bu maçla ilgili değil. Bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok. Mecburiyetten buraya geliyoruz. Konuşmalarımızın toplum nazarında aşağılandığı bir ortamda söz söylemek yerine sizin gördüklerinizin yazmanın ve değerlendirmelerinize daha çok katkı vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın
 

 

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