UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaşlı oyuncu Gökhan İnler basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Şenol Güneş, "Hücum zenginliği olan bir takımla oynayacağız. İlk maçı burada ikinci maçı sahamızda oynayacağız. Buradan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz" dedi.

"Gökhan oynarsa, elinden geleni yapacaktır"

Basın mensuplarının Gökhan İnler'in sağlık durumu ile ilgili sorusu üzerine Güneş, "Normal idmanlara başladı. Ara ara biraz ağrısı oluyor ama genel olarak iyi durumda. Tabii tam durumunu maçta göreceğiz. Şu anda performans olarak neler yapabileceğini bilmiyoruz. Yarın inşallah dostluk içerisinde bir maç olur. Bu yüzden toplantıya Gökhan ile geldim. Gökhan oynarsa, elinden geleni yapacaktır" cevabını verdi.

"Futbol adına iyi işler yapmak istiyoruz"

İyi bir futbol ortaya koymak istediklerini ifade eden Güneş, "Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı da kazanabilirdik. Oyun olarak geride değildik. Napoli ile ne olacağını yarın göreceğiz. Ama oyununa baktığımızda, pozitif oynayan, önde basabilen bir takım. Biz de güzel futbol oynayan bir takımız. Bizim daha iyi oynayacağımızı düşünüyoruz. 3 puan sevindirici ama kaybettiğimiz zaman bile futbol adına iyi işler yapıyorsak bizim için sevindiricidir" şeklinde konuştu.

"Tedbirlerimizin daha fazla olacağı bir maç olacak"

Napoli'yi de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Forvetlerine baktığımız zaman Milik iyi bir oyuncu. Mertens, Insigne ve Hamsik gibi kaliteli oyuncuları var. Onlara karşı kendi oyunumuzu oynarsak, zaman zaman zorlanacağız. Diğer maçlara göre belki farklı bir formatta oynayacağız. Tedbirlerimizin daha fazla olacağı bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Gökhan İnler: "Kazanmak için geldik"

Beşiktaşlı oyuncu Gökhan İnler, yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Güzel bir maç olacak. Her maç farklı bir maç. Napoli lider ve favori ama biz Beşiktaş olarak oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Yarınki maçta büyük bir baskı olacak. Beşiktaş adına en önemli olan maça iyi çıkmak. Bu atmosferde iyi başlamak lazım yoksa Napoli iyi bir oyun sergileyerek öne geçebilir. İlk dakikadan hazır olmamız lazım. Hazır bir şekilde maça çıkmamız lazım. Yarın ki maça çok iyi konsantre olacağız. Buraya kazanmak için geldik. Elimizden geleni yapacağız" dedi.