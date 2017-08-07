Diğer
Kategoriler

Şenol Güneş: 'Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Biz Beşiktaş olarak bu maçı kaybetmeyi hak etmedik. Oyun olarak sahada daha iyi bir Beşiktaş olabilirdi. Eksiklerimiz ve hatalarımız var” dedi.

Şenol Güneş: Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik

07 Ağustos 2017 00:12

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güneş, “Maalesef bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Mutlaka eksikliklerimiz var. Kupayı onlar kazandılar. Biz kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ama mutlaka eksiklerimiz var.

Rakibimizi tebrik ederek başarılar diliyorum. Bizim adımıza geçen sene olduğu gibi bu senede Süper Kupa'yı kaybederek lige başlamak var. Evet bir maçta bir kupa vardı. Onu Beşiktaş olarak kazanmak bize yakışırdı ancak, rakibimiz bu kupayı aldı. 2. yarıda daha da etkiliydik ancak gol bulamadık. Bu da bizim eksikliğimiz. Savunma oynayan bir rakibe karşı daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik ancak oyun olarak daha iyi bir Beşiktaş olabilirdi.

Daha akılca oynamamız gerekirdi. Eksiklerimiz ve hatalarımız var. Bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Oynadığınız oyun üstün bile olsa bazen sonuç alamayabilirsiniz. Önümüzde Antalya maçı var. Bundan daha da zor olacak. Buna inanıyoruz. Geçen sene Beşiktaş, Galatasaray maçında da böyleydi. Yine penaltı golüyle kaybettik” dedi.  

Şahin Binici - Kenan Akyüz
 

Etiketler: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!