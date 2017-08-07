Şenol Güneş: 'Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik'

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güneş, “Maalesef bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Mutlaka eksikliklerimiz var. Kupayı onlar kazandılar. Biz kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ama mutlaka eksiklerimiz var.

Rakibimizi tebrik ederek başarılar diliyorum. Bizim adımıza geçen sene olduğu gibi bu senede Süper Kupa'yı kaybederek lige başlamak var. Evet bir maçta bir kupa vardı. Onu Beşiktaş olarak kazanmak bize yakışırdı ancak, rakibimiz bu kupayı aldı. 2. yarıda daha da etkiliydik ancak gol bulamadık. Bu da bizim eksikliğimiz. Savunma oynayan bir rakibe karşı daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik ancak oyun olarak daha iyi bir Beşiktaş olabilirdi.

Daha akılca oynamamız gerekirdi. Eksiklerimiz ve hatalarımız var. Bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Oynadığınız oyun üstün bile olsa bazen sonuç alamayabilirsiniz. Önümüzde Antalya maçı var. Bundan daha da zor olacak. Buna inanıyoruz. Geçen sene Beşiktaş, Galatasaray maçında da böyleydi. Yine penaltı golüyle kaybettik” dedi.

Şahin Binici - Kenan Akyüz

