Şenol Güneş: 'Bugün fizik gücüyle oynadık'

Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle puanını 53’e yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Çok koşan, dinamik, oyun disiplini olan, kontratağa uygun bir takımla oynadık. Son haftalarda aldığı sonuçlar oyununun karşılığı olan bir takımdı. İlk yarıda oldukça başarılıydık, etkili hücumlar yaptık ancak gole çeviremedik. İlk yarıda biraz daha dikkatli olsak daha çok gol atabilirdik. Rakibin ilk yarıda Emre ve Mbilla’yla attığı şut dışında etkisi yoktu. Ancak ikinci yarıda fiziksel düşüş de oldu. Kart gören oyuncular orta sahadan oldu. Milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Vida dün geldi. Sezon başından bu yana milli takımlara giden oyuncularla çalışma imkanımız olmadı. Geçen hafta itibariyle Atiba, Oğuzhan ve Caner’in sakatlığı vardı. Oynadığımız oyununun kalitesi kadar fizik gücünün de iyi olması gerekiyordu. Rakip de agresifti. İkinci yarıda onların da etkili atak sayısı olmadı. Uzun topla atak yapmaya çalıştılar, bizim etkinlik sayımız azalmıştı. Orta sahadaki oyuncuların kart görmesi pozisyon zenginliğimizi azalttı” ifadelerini kullandı.

“Love, psikolojik olarak etkilenmesin diye oynatmadım”

Yarın oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Şenol Güneş, 3 oyuncunun cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak, “Orta sahada Talisca hariç herkes sarı kart gördü. Kartları geri alamayız. Bu hafta 3 oyuncumuz yoktu. Her oyuncunun oynamasını isteriz ama oynamadığı zaman yapacak bir şey yok. Eldeki oyuncularımız iyi isimler, onlarla oynayacağız” dedi.

Vagner Love’ı Alanyaspor’dan geldiği için psikolojik olarak etkilenmemesi nedeniyle ilk 11’de sahaya sürmediğini ifade eden tecrübeli hoca, “Hücumda Negredo’nun hareket sahası kısıtlı olunca sadece Babel destek oluyor. Negerdo ve Babel’i alıp arkalarında Talisca’yı kullanmak istedik. Bu alternatifi yaparken eski oyun formatına dönebilirdik. Bugün çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Talisca’yı kenara aldık sonrasında. Gökhan’ın sızmaları oldu. Net pozisyonlarımız oldu ama net kullanamadık. Talisca’nın net pozisyonları oldu ama sonuca ulaşmadı. Caner’in de ortaları oldu. Sızma olarak Gökhan iyiydi ama pozisyon bulmak için yeterli değildi bugünkü oyun. Daha fazla gol bulabilirdik. Vagner Love, Alanyaspor’dan geldi. Psikolojik olarak onunla başlamamayı uygun gördüm. Lens çok gayretli ama etkili değildi. Daha iyi işler yapacaktır diye sahaya sürdüm. Birkaç koşu yaptı ama hızını iyi kullanamadı” açıklamasını yaptı.

“Arkadan gelen oyuncuya rağmen Negredo’ya ofsayt verdiler”

Alanyaspor’un geçişlerde iyi bir takım olduğunu ifade eden Güneş, “Rakiple ilgili bir durum var. Geçişleri iyi yapmanız gerekiyor. Her maçı ayrı tutmak lazım. Bu anlayışla Başakşehir maçında kesin puan alırdık. Savaştık” dedi.

Hakemlerle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Güneş, “Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor. Bugün 4 orta saha oyuncusu sarı kart gördü. Top oynamayı düşünen biz miydik, rakip miydi böyle bakmak gerekir. Sahada bir ofsayt pozisyonu var, arkadan gelen oyuncu var ama Negredo’ya ofsayt verdi. Bugün hakemin yardımı olduğunu düşünmüyorum. Artık hakemlerle ilgili susma hakkımı kullanıyorum” diye konuştu.

Rakibin agresif olduğunu da söyleyen Güneş, “İkili boğuşmalarda top kayıpları yaptık. Bu kayıplar olmasa oyun daha akıcı olurdu. İlk yarıda oyuna iyi başlayıp gol de bulduk ve rakibe de baskı yaptık. Rakip iyi çıkan bir takım. Gençlerbirliği’ni yendiler, Başakşehir’i yendiler. İyi bir takım. Özellikle Emre, Fernandes, Mbilla ve Efecan iki yönlü oynayan ve rakibe baskı yapan isimler” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Mesut Hoca gayet başarılı gidiyor”

Mağlubiyetlerin oyuncular üzerinde negatif etki ettiğini söyleyen Güneş, “Bugün itibariyle baktığınızda rakibimiz Alanyaspor, 3 maçta 7 puan aldı. Rahat ve güvenli oynuyor. Ama 1, 2 maç kaybedince bu güven kaybolur. Bizim oyuncular bir dönem bir baktım, dan dun vurarak oynuyor. Bazen oyuncular kontrolü kaybedebiliyor. Bir süre sonra sahamızda kalıp oynayalım istedik. Alanyaspor topu kazanıp hızlı çıkıyor. Skorlar da oyunu etkileyebiliyor. Rakibe az pozisyon vermek için bekin daha kontrollü çıkması lazım. Bu da oyun akıcılığını etkiliyor” dedi.

Mesut Bakkal’ın, “İkinci yarıda biz mi baskı kurduk yoksa Beşiktaş mı bize izin verdi” sözlerinin hatırlatıldığı Şenol Güneş, “İlk yarıdaki Gençlerbirliği maçından sonra 'Yaptığımız taktikler tuttu' dedi. Bugün taktik yapmamış mıydı? Mesut hoca gayet başarılı gidiyor. Alanyaspor daha önceden de iyi çalışmıştı, iyi oynayıp kaybettiği maçlar vardı. Hücumu da savunmayı da iyi yapıyor. Mesut Hoca’yla daha da iyi yapıyor. Bizimle muhakeme yapmadan daha da güçlerini yükseltmelerini temenni ediyorum” dedi.

“Talisca’nın eksikleri var”

Talisca’nın çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “Milli Takım’a gidip geldi, ne kadar etkilendi bilmiyorum. Eksikleri var. Eksiklerini bir tarafa koyup yeteneğini ayrı bir yere koymalıyız. Yeteneğini kullandığında kazanıyoruz, kullanmadığında kaybediyoruz gibi yorum da yapılabilir. Takımla birlikte oynarsa daha iyi olur. Rakiple de boğuşabiliyor ama bunu yerinde yapması gerekiyor. Bugün eleştiri yaparken ilk güne göre değil bugüne göre yapıyoruz. Çalışmaya devam etmeli” dedi.

Gökhan Töre’yle ilgili de konuşan Güneş, “Gökhan Töre önemli bir sakatlık geçirdi. Hafta arasında çift kale yaptık. Beklediğimden iyi oynadı. Doktorla konuştuk. Yüksek tempoda olmadan oynayabilir dedi. Bu sene biraz az oynayacak. Oynadığı zaman dinlenmesi gereken bir dönem var. Bu şekilde devam ederse seneye mutlaka daha iyi olacaktır. Çift kale maçtaki görüntüsü çok iyiydi” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar

