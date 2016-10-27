Şenol Güneş’in başarıları ile iftihar ettiklerini dile getiren Rektör Erdöl, "Trabzon’umuzun Türk futboluna kazandırdığı hocamız hem Trabzonspor’umuz hem A Milli Takımımız ve son olarak da Beşiktaş’taki başarıları ile göğsümüzü kabartmaktadır. Yeşil sahaların beyefendisi hocamızın başarılarının artarak devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, “İstanbul’da dostlarımla olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Erdöl’e güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. İnsanlık için yürüttüğü güzel çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyorum“ ifadelerini kullandı.

