Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Şenol Güneş, Cevdet Erdöl’ü ziyaret etti

Şenol Güneş, Cevdet Erdöl’ü ziyaret etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ü makamında ziyaret etti.

Şenol Güneş, Cevdet Erdölü ziyaret etti

27 Ekim 2016 11:29

Şenol Güneş’in başarıları ile iftihar ettiklerini dile getiren Rektör Erdöl, "Trabzon’umuzun Türk futboluna kazandırdığı hocamız hem Trabzonspor’umuz hem A Milli Takımımız ve son olarak da Beşiktaş’taki başarıları ile göğsümüzü kabartmaktadır. Yeşil sahaların beyefendisi hocamızın başarılarının artarak devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, “İstanbul’da dostlarımla olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Erdöl’e güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. İnsanlık için yürüttüğü güzel çalışmaları yakından takip ediyor ve gurur duyuyorum“ ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Şenol Güneş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!