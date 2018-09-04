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Şenol Güneş, elit antrenörlerle birlikte

UEFA Elit Antrenörler Semineri'ne davet edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, diğer teknik adamlarla birlikte fotoğraf çektirdikten sonra toplantıya girdi.

Şenol Güneş, elit antrenörlerle birlikte

04 Eylül 2018 17:20

UEFA tarafından elit antrenörler seminerine davet edilen ve bu sabah İsviçre'ye giden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Merkezi'nde çekilen fotoğrafın ardından toplantıya girdi. TSİ 15.00'te başlayan elit antrenörler toplantısında şu isimler yer alıyor: Şenol Güneş (Beşiktaş), Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SG), Arsene Wenger.  

Etiketler: Şenol Güneş, UEFA Elit Antrenörler Semineri

 

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