Şenol Güneş: 'Futbolu samimiyet kurtarır'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geride kalan sezonun ardından kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'i dördüncü bitirmelerine rağmen örnek bir takım olduklarının altını çizen Güneş, “Beşiktaş olarak yönetim, futbolcu, taraftar kenetlendik ve dördüncü olmamıza rağmen örnek bir takım olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı zamanda hiçbir zaman da desteklerini esirgemediler. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var taraftarla aramızda. Onlara minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

"Futbolcu transfer edilirken fikrim sorulur"

Siyah-beyazlı yönetimin bir futbolcuyu transfer etmeden önce kendisine de fikirlerini sorduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Bir futbolcu transfer edileceği zaman bana fikrimi sorarlar ve ben düşüncemi söylerim. Bugüne kadar başarı kazanıldıysa bu yönetimin ve başkanındır. Başarısızlığı ise kimseye bırakmam. Onu da sahiplenirim. Kendi aramızdaki konuşmaları ise asla kamuoyuna açıklamam. Bir transfer, kulübün ekonomik durumuna göre yapılır. Gerçeklerden kopmamanız lazım. Uygun fiyatlı ve verimli futbolcu bulmak zorundasınız. Eğer hem pahalı hem de verimsiz bir oyuncuysa işte bu bir sorundur, tehlikelidir” şeklinde konuştu.

"Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım"

Türkiye'de eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşıldığını aktaran Şenol Güneş, “Sözlerim yalın ve basittir ama saygısızlık addetmesinler diye genelde çok fazla kendimi savunmadım. Bence takım da kişi de kurumlar da kendine iyi bakmalıdır. Ben de kendime bakmalıyım. Bahçe bile her gün bakıma ihtiyaç duyar. Türkiye’de antrenörler baskı altındadır. Bu sağlıklı bir şey değil. Eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım. Zarar verme odaklı değil; antrenörleri birbirlerine düşürmeye yönelik değil; teknik adamların ve futbolcuların düzeylerinin artırılmasına yönelik bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Ben her şeyi bilmiyorum. Bildiklerimi paylaşabilirim ama” dedi.