Şenol Güneş: 'Genk, sezon başından beri oynadığımız en iyi takım'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, yarın deplasmanda Belçika ekibi Genk ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyuncu Jeremain Lens, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi. Güneş, Genk'in grup lideri olduğunu belirterek, "Avantajlı durumdalar. İyi bir rakip. İlk maçta yenilmiştik. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buradan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz. Rakibin oyun tarzını biliyoruz. Sahanın her alanını iyi kullanıyorlar. Yarın onların oyununu bozarsak maç lehimize döner. Ufak sakatlığı olan oyuncularımızın durumuna bakacağız. Önemli olan oynayacak oyuncuların takım bütünlüğü içinde verimli olmaları. Türkiye ve Avrupa'da beklenmedik puan kayıpları yaşadık. Genk, sezon başından beri karşılaştığımız en iyi takım. Genk ile oynadığımız ilk maçta golden sonra oyundan düştük ve bunu iyi değerlendirdiler” ifadelerini kullandı.

Lens: "İyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz"

Siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens ise iddialı konuşarak, "“Genk'e karşı ilk maçta mağlup olmuştuk. Bu maça iyi hazırlandık. İyi bir sonuçla İstanbul'a dönmek istiyoruz. İlk maçta iyi mücadele edemedik. Hatamızı telafi etmek için yarınki maç güzel bir fırsat” diye konuştu.