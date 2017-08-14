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Şenol Güneş: 'Hakem yardımıyla kazanmadık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, hakem yardımıyla kazanmadıklarının altını çizdi.

Şenol Güneş: Hakem yardımıyla kazanmadık

14 Ağustos 2017 07:16

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Rakibe karşı üstün bir oyun oynadık. Daha tempolu oynamak istiyoruz. Hazır değiliz, bu normal. Milli takım arasına kadar hazırlık dönemi olarak görüyorum. Erken forma girmek de doğru değil. Oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Sahanın zeminini de kötü olması oyunu etkiledi. Seyircisi olmayan takım olarak kapanan Antalyaspor'a karşı 2-0'lık skor olumsuz değil ama futbol adına her maçta güzel oyun bekliyoruz. Daha çok çalışacağız” dedi.

“Penaltı pozisyonunu görmedim”
Cenk Tosun’un düşürüldüğü pozisyonla ilgili olarak da konuşan Güneş, “Tartışmasını yapmayacağım, pozisyonu görmedim. Yakın komşumuzu iterken, dostumuzun sıkıntısını anlamasak terörün kucağına düşeriz. Geçen hafta başkan bir şey söyledi dünyayı ayağa kaldırdılar. Elime bir çubuk versinler ben de kaldırırım. Başkanın söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Kibarca, medenice toplantıyı yaptı. Türkiye kavga ortamı beklediği için hayal kırıklığına uğradı. Geçtiğimiz sezonda benim elim futbolcuya gidiyor savcılığa veriliyorum. Ama baktığınız zaman adam öldürüyorlar bir şey olmuyor” diye konuştu. Güneş ayrıca Antalyaspor karşısında hakem yardımıyla kazanmadıklarını da sözlerine ekledi.

‘Eski dostlarımızı kaybediyoruz”
“Terör saldırılarında kaybettiğimiz şehitlerimiz” var diyen Şenol Güneş, “Aynı zamanda Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü. 'Tribünde Beşiktaş'ı üzmeyin' sözleri vardı. Eski dostlarımızı kaybediyoruz, gençlerimizi kaybediyoruz. Maç kazanmak güzel ama en yakın dostumun, tanıdığım büyüğüm Sunay Akın'ın babasını kaybettik. Hastalık, terör, adam vurma olaylar. İnsan kaybediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl


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