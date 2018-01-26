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Şenol Güneş: 'Hakettiğimiz 3 puanı aldık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından, hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Şenol Güneş: Hakettiğimiz 3 puanı aldık

26 Ocak 2018 23:08
Şenol Güneş: 'Hakettiğimiz 3 puanı aldık' - Tıkla İzle

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazanacakları bir karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladıklarını belirterek, "İlk yarıda 5-10 dakika dışında kontrol bizdeydi. Oldukça etkili ataklarımız vardı. İkinci yarıda pas seçimleri ve bireysel hatalar fazla olunca bu sefer oyunda kopmalar başladı. İkinci yarıdaki oyun görüntüsüne ve disiplinden kopmalara rağmen hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

“Negredo ilk yarı gayretliydi”

Negredo’nun ilk yarı gayret gösterdiğini dile getiren Güneş, “Ama ikinci yarı çıkışlarda başarılı olamayınca hızlı oyuncu olarak Babel'i forvete aldım. Savunmada kalmıştık. Negredo'nun bir sıkıntısı yok. Attığımız golde onun da katkısı vardı. Daha hareketli olması işimize gelir. Oynadığımız oyunda buna ihtiyaç var. Daha başarılı olmak istiyor. Karşılığını alamadığı zaman her oyuncu gerilir. Mustafa da üzülmüştür. Onu oyuna alacaktım ama Babel'i ileriye almak zorunda kaldık” diye konuştu.

“Talisca’nın durumu hakkında net bir bilgi yok”

Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Talisca'nın sakatlığı konusunda henüz net bilgilerinin bulunmadığını vurgulayan Güneş, sağlık ekibinin gerekli kontrollerinin ardından bu oyuncunun durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

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