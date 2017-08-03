Şenol Güneş hakkındaki "hakaret" soruşturmasında takipsizlik kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat 2017 tarihinde oynanan maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu yaptığı basın açıklamasında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan, Şenol Güneş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dava açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğini gerekçe göstererek takipsizlik kararı verdi.