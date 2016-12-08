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Şenol Güneş, Hamzaoğlu’na karşı üstün

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'ın çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu’na karşı farklı takımlarla çıktığı 4 karşılaşmanın 3’ünden puan çıkardı.

Şenol Güneş, Hamzaoğluna karşı üstün

08 Aralık 2016 10:25

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. 10 Aralık Cumartesi günü Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka, iki deneyimli teknik adamı da karşı karşıya getirecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, birbirlerine 5. kez rakip olacak.

Şenol Güneş üstün

Daha önce oynanan 4 karşılaşmada Şenol Güneş’in takımı 2 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Hamza Hamzaoğlu 1 karşılaşmada gülen taraf oldu. 1 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde Bursaspor’un başında bulunan Şenol Güneş’e karşı galibiyet sevinci yaşamıştı.

İki teknik adam arasındaki maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

(Şenol Güneş) Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor (Hamza Hamzaoğlu)
(Hamza Hamzaoğlu) Galatasaray 3 - 2 Bursaspor (Şenol Güneş)
(Hamza Hamzaoğlu) Galatasaray 2 - 2 Bursaspor (Şenol Güneş)
(Şenol Güneş) Trabzonspor 3 - 1 Akhisar Belediyespor (Hamza Hamzaoğlu) 

Mesut Alan
BURSA 


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