Şenol Güneş: 'İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor'

Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı. Bayern Münih karşısına ilk maçtaki 5-0'lık mağlubiyetten bağımsız olarak çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Orada da konuştuğumuz gibi aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. En kötü heyecanlı 2 maç oynamaktı ancak olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz golle böyle bir sonuç oluştu. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Pepe, Vida ve Tosic forma giyemeyecek bu maçta. Son maçta sakatlanan oyuncularımız da vardı ve antrenmanın ardından kadro için karar vereceğiz” dedi.

“İyi futbol oynamak için sahaya çıkacağız”

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan tüm maçlarda kendilerini test ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bu testleri iyi geçtiğimizi düşünüyoruz. Son maçta ikinci yarıda oyundan koptuğumuz bölüme kadar testleri iyi geçtik. İyi futbol bekleyen taraftarlara bunu göstereceğiz. Ama ister istemez maçın tansiyonu düştü. Rakibin ligdeki iddiasının sonuçlanması da onlar için avantaj. Eldeki en iyi kadroyla geldiklerini biliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi’ne bu sene veda ettiğimizi söyleyebilirim. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir izlenimle yer almak için iyi futbol oynamak istiyoruz” diye konuştu.

Talisca yorumu

Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na gitmesiyle ilgili olarak da konuşan Güneş, “Teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen Milli Takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz. İzlemeye geldiklerinde Talisca cezalıydı ve oynayamadı. Ancak geçmiş dönemlerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki Brezilyalı oyuncular ve Talisca’yla ilgili konuştuk. Talisca’nın yeteneğini ve karakterini göstermesi Brezilya Milli Takımı’na gitmesini sağladı. Sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli bu. Oyuncular için form durumu değişkenlik gösterebiliyor. Umarım Dünya Kupası’ndaki yerini de alır” ifadelerini kullandı.

“Savunmada eksik var ama sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız”

Her karşılaşmada amaçlarının iyi futbol ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Biz her maça güzel futbol, izleyenlerin keyif alacağı futbol için sahaya çıkıyoruz. İlk maçta biraz daha savunmayla kontrayla çıkmayı düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası oyun koptu. Daha da önemlisi dünya çapında, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacaktır” dedi.

Savunma sıkıntısı

Savunmada sıkıntıların olduğunu söyleyen Güneş, “Savunmada bir problem olacaktır. Tosic’in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da sakatlıkları var ama onların durumuna bir bakacağız. Ancak Pepe, Vida ve Tosic kesin olarak olmayacak. Tosic bu maçta oynarsa, hafta sonunda oynamama ihtimali olabilir. Cumaya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse, ne olur bilmiyoruz. Vida cezalı. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defansta yok. Medel var elimizde ama diğer isme bakacağız. Sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız” açıklamasını yaptı.

“Taraftarın güvenini sarsmak istemiyoruz”

İlk maçta alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “Böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. İlk maçta 1-0 olsaydı farklı bir heyecan olabilirdi. Biz skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmaya çalışacağız. Kazanamayıp berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz durumda, iyi oynarsak, bu da bir verimdir. Taraftarların tabii ki heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir de bunun ligi var. Çoğu saha dışı spekülasyonlarından sıyrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu