Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş maçı değerlendirdi. Güneş, iki puan kaybettiklerini ifade ederek, "Maçın sonunda 1 puan almak sevindirici değil. Biz iki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kiev maçına da yorgun gideceğiz ve en zor maçları üst üste yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ardına Kiev, arkasına Bursa, arkasında bir üst tura çıkarsak Şampiyonlar Ligi ardında Galatasaray maçı ardında tekrar Şampiyonlar Ligi. Bu yanlış. Rakip bizden top kazanıp oynamak istiyor zaten. Agresif olmadık 11 faul yaptık. Bugün itibariyle daha ezen, rakibe pozisyon vermeyen takım olmaya çalıştık ama başaramadık. Fenerbahçe maçı öncesi Darıca maçı var ona konsantre oluyoruz" dedi.

"25 dakika üstünlük onlardaydı"

Deneyimli çalıştırıcı, "Kendi sahamızda kazanmaya ihtiyacımız olduğu bir maç oynadık. Rakibimiz liderdi. Kazansak birinci olacaktık. Kompakt agresif ve tempolu takımlarla oynanan oyunlarda ve bu oyun tarzına uygun bir takıma karşı oynadık. İşimiz zordu. Yavaş oynamak baskılarla geç kalmamamız gerekiyordu. Rakip basarken top kayıpları rakibin işini kolaylaştırdı. İlk 25 dakika üstünlük onlardaydı. Bizim oyun tempomuzda olmadı. Arzuları vardı oyuncuların ama kapanan, rakibi rahatsız eden takıma karşı daha dinamik olmak gerekir. Gücümüz yoktu kullanamadık. Berabera kaldık. Maçın sonunda 1 puan almak sevindirici değil. Biz iki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularım Şampiyonlar Ligi'nden 3 gün sonra oynuyor ve cumartesi maç sonrası iyi niyetle gayretli olması sevindirici bizim adımıza. Ama daha dinamik daha iyi pas yaparak oynamamız gerekiyordu" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş isyan etti

Sık maç trafiğine değinen Şenol Güneş, "3 günde bir maç oynuyoruz ve iyi oynayan oluyor, eksik kalan da oluyor. Bizim eksiklerimiz var ama lig planlamasında bizim aleyhimize olduğunu düşünüyorum. Bizim ligimizle ilgili değil bu genel dünyada böyle. Maçımız pazar günü olabilirdi. Salı kupa maçı koyarak kandırıyorlar. Kiev maçına da yorgun gideceğiz ve en zor maçları üst üste yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ardına Kiev, arkasına Bursa, arkasında bir üst tura çıkarsak Şampiyonlar Ligi ardında Galatasaray maçı ardında tekrar Şampiyonlar Ligi. Bu planlama yanlış. Bize ayrıcalık yapın demiyorum ama bu planlama daha da iyi olsa ne olur. 1 saat bile önemli. Bunlarda etkiler. Siz analiz yapsanız da oyuncu istenilenin altındaysa yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"11 faul yaptık"

Emre Belözoğlu'nun sakatlanması ile alakalı gelen soruya Güneş, "Emre'nin çıkışından çok bizim oyunumuzda eksiklerimiz vardı. Orta saha topa hakim olup oyunu öne taşıyamadı. Bütün bunları dezavantajlarımızı kullanacak bir takımla oynadık. Rakip bizden top kazanıp oynamak istiyor zaten. Agresif olmadık 11 faul yaptık. Top kazanmada o agresifliği göstermezsen topu kaybeder bir de hareketli olmazsan rakip tehlikeli olur" dedi.

En iyi 11

"Çıkarabileceğimiz en iyi 11'i çıkardık" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim işimiz oyuncuları bu maçlara da kazandırmaya çalışmak. Sezon başında bize 6 oyuncu katıldı. Takım içinde dengeler de değişiyor. Oynayan oynamayan oluyor. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün itibariyle daha ezen, rakibe pozisyon vermeyen takım olmaya çalıştık ama başaramadık" diye konuştu.

Derbi değil Darıca

Haftaya oynanacak derbi maçla alakalı sorulan soruya Şenol Güneş, "Yenilme ya da yenme diye bakmıyorum. Devreye kadar en az kayıpla kafa kafa gitmek istiyoruz. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Fenerbahçe maçı öncesi Darıca maçı var ona konsantre oluyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"Rakibin işine karışmayız"

Liderin hala Medipol Başakşehir olduğunu hatırlatan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Biz ikinciyiz bu maçın kaybı diğer rakiplere yaradı. Üzgünüz sahamızda puan kaybettik. Rakibin ne yapacağına bakamayız. Onların işine karışmayız" dedi.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Selman Bektaş