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Şenol Güneş ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından, Şenol Güneş'e ilk müdahaleyi yaptığı iddia edilen ve Liv Hospital çalışanı olduğu söylenen Can Gürsoy'la ilgili açıklama hastaneden geldi. Liv Hospital, ne İstanbul ne de Samsun'da böyle bir çalışanının olmadığını belirtti.

Şenol Güneş ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama

20 Nisan 2018 11:44

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasının yarılmadığı iddia edilmiş, hatta Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olan Liv Hospital'ın ambulansındaki görevlilerin ilk müdahaleyi yaptığı ve ambulansta bulunan Can Gürsoy'un Şenol Güneş'in kafasının yarılmadığını söylediği ifade edilmişti. Liv Hospital yetkilileri ne İstanbul'daki hastanelerinde ne Samsun'daki hastanelerinde ne de kendilerine bağlı ambulanslarda bu isimde kimsenin çalışmadığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü de Teknik Direktör Şenol Güneş'e ilk müdahaleyi kulüp doktorlarının yaptığını ve ambulansta herhangi bir müdahalede bulunulmadığını açıkladı.  

Bozhan Memiş

 

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