Şenol Güneş: 'İyi başladığımız ve iyi bitirdiğimiz bir maç oldu'

Kupada karşılaşacakları Fenerbahçe maçında gerginlik bekleyip beklemediği yönündeki soruyu da yanıtlayan Güneş, “Maç içerisinde gerginlik kimsenin temenni etmediği bir durum değil, olduğu zaman ise sağduyuya davet etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı T.M. Akhisarspor’u 3-0 mağlup ederek, şampiyonluk yarışta önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kazanmak istiyorduk. İlk yarıdaki Akhisar maçında 0-0 berabere kalmıştık. Bugün öyle bir durum olmadı. Zor bir rakipti. Aslında iyi bir takım. Zaman zaman renkli maçlar oynuyorlar. Ancak son zamanlarda istikrarsız yapıya gittikçe kötü skorlar aldılar. Erken golün gelmesi, oyunun kontrolünün bizde olması işimizi kolaylaştırdı. Tamamen pas yaparak oyunun yönünü değiştirdik. Savunmadaki oyuncularımız gereksiz top kayıplarıyla rakibe pozisyon verdiler. Burada bizlerin de hatası var. Tüm oyuncularım iyiydi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız da tribündeki yerini aldı. İyi başladığımız ve iyi bitirdiğimiz bir maç oldu” dedi.

“UMARIM BUNDAN SONRA KAYIPLAR YAŞAMAYIZ”

Yedek kalan oyuncularla ilgili soruya yanıt veren Güneş, “Sezonun ilk yarısında Akhisar’ı sahamızda yenebilirdik. Bundan daha kötü oynamadık. Oyuncularımın hepsi değerli Oğuzhan, Tolgay, Necip hepsi önemli oyuncular. Oyuncu değişiklikleri ne kadar az olursa takım sahada o kadar iyi oynuyor. Herkes iyi işler yaptı. Ricardo 5 maçtan sonra döndü. Zaman zaman iyiydi, zaman zaman eksiklikleri oldu. Bizim arzumuz bütün oyuncuların içinde olduğu bir yarışta olmak. Vida, Mustafa öyle iyi çalışıyor ki yeni toparlanmış Gökhan’a şans veremiyorsunuz. Oyuncuların da anlayışlı olması gerekiyor. Mühim olan takımın maç kazanması. Bayern Münih maçından sonra Başakşehir’e kaybettik. O maçta çok kötü oynadık. O maçı kaybetmeseydik ki zaten ondan sonra kaybımız yoktu. O maç olmasa çok daha iyi olabilirdik. Takımın kadrosu, kalitesi, gücünün iyi olması önemli. Umarım bundan sonra kayıplar yaşamayız. Maçlarımıza olumsuz bakmıyorum. Başakşehir maçında oynadığımız oyun, uyur gezer bir maçtı. Artık Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Perşembe günü kupa maçı var. Ligde bulunduğumuz konumun önemi yok, her maç önemli. Umarım kupa maçı da güzel bir maç olur” dedi.

“UMARIM HERHANGİ BİR GERGİNLİK OLMAZ”

Kupada Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç için bir gerginlik bekleyip beklemediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, “Futbol sahada oynanan bir oyun. Umarım herhangi bir gerginlik olmaz. Öyle bir arzumuz yok. Bundan önce içeride oynadığımız maçlarda herhangi bir gerginlik olmadı. Fenerhabaçe maçında niye olsun? Olmaması için herkesin iyi niyetli oynaması gerekiyor. Maç içerisinde gerginlik kimsenin temenni etmediği bir durum değil, olduğu zaman ise sağduyuya davet etmek gerekiyor. İnşallah güzel bir maç olur” diye konuştu.

"AKHİSAR’IN HAK ETTİĞİ BİR STAT"

Yeni yapılan Spor Toto Akhisar Stadyumu hakkındaki görüşü sorulan Güneş, “Çok güzel bir stadyum olmuş. Akhisar’ın hak ettiği bir stat. Ambians baktığın zaman çok güzel. Bu takım, ligde kalıp iddialı maçlar oynamasını hak ediyor. Çok güzel bir kulüp havası var. Şimdi yuvasına kavuştu. Geçen sene Okan hocayla çok güzel seri yaptılar. Bu dönem biraz kötü zamanlar geçiriyor. Çok iyi oyuncuları da var. Kaybettikleri maçlar yüzünden güvensizlik var. Futbol oynamak için her şey var burada. Burada işinizi eksik yaptığınız zaman mazeretiniz olmaz. Bugün maç yaptık. Yarın idman var. Pazar günü istirahat olacak. Şu anda kenarda kalan Vida çok iyi çalışıyor. Mustafa, Oğuzhan iyi çalışıyor. Bunlar oynamayan gibi görünen oyuncular ama bunları da düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Maçın son dakikalarında ve maç sonrasında her iki takım taraftarının ortak tezahüratlarıyla ilgili de konuşan Güneş, “Türkiye’de az görünen bir olay. Umarım bu anlayış diğer maçlarda da olur. Umarım Fenerbahçe maçı da gerginlik olmadan alkışın olduğu bir maç olur. Akhisar bunu iyi yapıyor. Bunu bugün iyi gösterdi. Futbolun kavga şiddet olmadığını gösteren örnek bir davranış sergilediler” dedi.

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