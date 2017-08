Şenol Güneş: 'İyi oynadık ama sonuç bu olmamalıydı'

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrasında takımın oyununu değerlendirdi. Kazanmaları gereken bir maçta 2 puan kaybettiklerini söyleyen Güneş, “Oyuna baktığımız zaman oyunun ilk yarısında zaman zaman rakibin atağı oldu. İkinci yarıda rakibin atağı yok diyebiliriz. Buna karşın yediğimiz 2. gol bize yakışmadı ve 2 puan kaybetmemize neden oldu. Üstün oynadığımız bir maçta puan kaybettik. 3. ya da 4. golü bulabilirdik. Rakibin oyun anlayışı kötü değildi. Daha hızlı oynama anlamı dışında şutumuz azdı. Üzgünüz, kaybedilen 2 puan var” dedi. Oyunu rakip sahada oynadıklarını söyleyen Güneş, “Rakip santrayı pek nadir geçti. Taç sonrası seken top sonrası yenilecek bir gol değildi. Bizim gibi bir takıma ve oyunculara yakışmadı. İlk yarıda da rakibe vurdurduk. Ancak bu golde vuruş tekniği iyiydi. Şut atma konusunda eksik kaldık. Paslarımızı daha etkili kullanabilirdik. Öne dikine oynamada sıkıntımız vardı. Ortalarımız etkili değildi. İlk yarıda 2 orta yaptık etkiliydi, ikinci yarıda daha fazla orta yaptık ancak etkisizdi” diye konuştu.

“Girenler destek veremedi”

Sahadaki herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini söyleyen Şenol Güneş, “Bugün Ricardo iyi çalıştı. Ama değişiklik yapmamız gerekiyordu. Oğuzhan’ı orta sahadan çıkararak savunmayı sağlama almak istedik ancak girenler bekleneni veremedi bu maçta” dedi. Fabri’nin yediği gollerle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Güneş, “1 maçla kaleci değişikliğinin kararını veremeyiz. Bugün yediği ilk golü tam göremedim ama ikinci gol, sadece onun değil hiçbir kalecinin yememesi gereken bir goldü. Ancak bizim de vurdurmamamız gereken bir pozisyondu bu” açıklamasını yaptı. Daha hızlı ve daha tempolu oyunun maçın gidişatıyla ilgili olduğunu söyleyen Güneş, “Bugün hava da sıcaktı. Önde hücum etmek gerekirdi. Dikine paslar eksikti. İkinci yarıya önde başladık ancak yine beklenen hamleleri yapamadık. Rakip ilk yarıda bizden daha çok koşan bir takımdı ancak ikinci yarıda düştüler oyundan. Bizim de bu durumu değerlendirmemiz gerekiyordu. Topu iyi kullanmazsanız etkili bir atağınız olmaz. Daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu” dedi.

“Kazanamadığınız maçların da artısı olur”

Her maç üstüne koyarak gitmeleri gerektiğini ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kazansak da, kaybetsek de takım her geçen gün daha da iyiye giriyor. Bugün kötü oynamadık. Bugün baktığınızda çok daha iyi oynayan taraftık. Tabii ki bu normal bir durum ama çok da kötü şekilde puan kaybettik” dedi. Bireysel eleştirinin doğru olmayacağını sözlerine ekleyen Güneş, “Oğuzhan da elinden geleni yaptı, Medel de çalıştı. Tolgay bugün iyiydi. Ben hep söylüyorum, rakibe karşı üstün olup kazanamadığın maçların da artısı olur. Bu sezon başındaki hazırlık maçlarının ardından her maç iyiye gitti. Eksik olan, bugün oyuna sonradan giren oyuncular etkili olamadı. Medel biraz daha hazır göründü. Girenlerin daha çok katkı yapması gerekiyor. Çok kaliteli isimler girdi oyuna. Takım olarak geçen hafta da duruşları çok doğruydu. Savunmada daha başarılı olabilir. Bugün bu güç ve oyunla kazanmalıydık. Bu nedenle olumsuz bakmıyorum” ifadelerini kullandı. Transfer konusunda herhangi bir açıklama yapma gereği duymayan Güneş, Milli Takım konusunda ise, “Milli takım için sonunda bir hoca bulundu ve çalışıyor. Biz nezaketen gittik, olması gereken de buydu. Bize haksızlık yapılsa da yapılmasa da elimizden geleni yapacağız. Elimizden geldiğince katkı yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Su molasına anlam veremiyorum. Çay molası da versinler”

Takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Güneş, “İspanya’yla ilgili bir sorun yok. Ancak buradaki hazırlık dönemi sonrasında Çin’e gidip gelmenin zaman olarak bir kaybı olmuş olabilir ama sonrasında bunu telafi ettik. Antalya maçında ve Kasımpaşa maçında iyiydik. Bu seyir zaten yukarıya doğru gidecek. Önümüzde bir maç daha var. Biz Konya maçında da kayıp beklemiyorduk. Daha çok çalışacağız, çok maç oynayacağız. Belki Şampiyonlar Ligi’yle birlikte müsabakaların 3, 4 günde bir yapıldığı dönemde durum daha farklı olacak. Bu maçı da kazanabilirdik, Konya maçını da kazanabilirdik. Bu performansla ilgili değil. Hatalar var, eksikler var. Yaş olarak üst seviyede bir takımız. Bugün Necip’i de koyabilirdim, Medel’i de koyabilirdim, Mustafa’yı da koyabilirdim. Olmayacak bir gol yedik. Bu su molasını neden veriyorlar bilmiyorum. İlk yarıda su molası verdi, 3 dakika uzatma verdi. İkinci yarıda su molası verildi, 6 oyuncu değişti, 2 sakatlık oldu, 4 dakika uzatma verdiler. Bir de çay molası versinler” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın