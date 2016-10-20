UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda lider Napoli'yi deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonrası düzenlenen basın toplantısında iyi bir takıma karşı oynadıklarının altını çizdi ve "Bizim kazanmamız sevindirici, Benfica da deplasmanda yenildi ve grupta 3 takım kafa kafaya geldi. Napoli ilk yarıda özellikle hareketli, teknik, kısa ve çabuk oyuncularını kullanmaya çalıştı. Biz de savunma anlayışında kapatıp aldığımız toplarla hızlı çıkmayı düşündük. İlk yarıda gol attık ama rakip bizi daha fazla ezdi" yorumunda bulundu.

İkinci yarıda oyuna hakim olup oyunu yönettiklerini belirten Şenol Güneş "Ama bu sefer penaltılar bizi olumsuz etkiledi. 2-2'lik bir skor da normal karşılanabilirdi. Ama kazanmış olmak bizim için büyük bir olay" ifadesini kullandı.

"Oynayanların hepsi savaştı"

Orta alanda rakibin hareketli oyununa zaman zaman cevap veremediklerini belirten tecrübeli teknik adam kadro seçimi ile ilgili bir soruya ise "Tercihlerimizde çok yanıldığımızı düşünmüyorum. Oynayanların hepsi savaştılar. Önce kontrol edip sonra hamle yapmayı düşünüyorduk. Eğer geriye düşseydik Talisca ve Cenk hamlesini yapmayı düşünüyorduk ama öne geçmemiz bize bir avantaj sağladı. Rakibin savunma zaaflarından faydalanmaya çalıştık" şeklinde yanıt verdi.

"Penaltı pozisyonlarıyla ilgili net yorum yapmak istemiyorum"

Şenol Güneş, hakemin tartışmalı kararları hakkında ise "Hakemle ilgili güven duymadığımı söyleyebilirim ama penaltı pozisyonlarıyla ilgili net yorum yapmak istemiyorum çünkü karambolün yanı sıra çok hareketli oyuncuları takip etmekte zorluk çekiyorduk. Ama ilk iki maça bakarsak iki penaltısı verilmeyen takım olarak burada da iki penaltı yeyince sinirlendik" yorumunda bulundu.

"Grupta oyun olarak hala Napoli favori"

Grupta oyun olarak hala Napoli'nin favori olduğunu düşündüğünü ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü takımının gruptaki şansını "Benfica ile bizim çekiştiğimizi düşünüyorum. Ancak İstanbul'da Kiev'e karşı kaybettiğimiz iki puanı ikinci Napoli maçında telafi edebilirsek o zaman avantaj bize geçer" sözleriyle değerlendirdi.

Aboubakar hakkında yorumu sorulan Şenol Güneş, "Özellikle çıkışlarda önemliydi bizim için. Top taşıması ve ayrıca gol atmasıyla bize katkı yaptı, başarılı buluyorum. Daha sonra da sağ kenarda etkili gelen Ghoulam'ın kontrolü bakımından iyi işler yaptı" ifadesini kullandı.

"Şimdi ilk hedefimiz gruptan çıkmak"

3. yıldızı takmak ve Avrupa'da başarı arasında tercihinin ne olacağı sorulan tecrübeli teknik adam "Tabii ki şampiyon olmak isterim, tabii ki gruptan çıkmak isterim. Şimdi ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Lig için şampiyon olmak istiyoruz. Daha sonra üst turlara çıkarsak bizim için başarı olur. Hepsinden de önemlisi futbol adına kendimizi geliştirip daha iyi oynayabiliyorsak beni en çok bu mutlu eder" yanıtını verdi.

Burak Ortahamamcılar