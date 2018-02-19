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Şenol Güneş: 'Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda FC Bayern Münih maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" dedi.

Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız

19 Şubat 2018 22:50

Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Güçlü bir takıma karşı özel bir atmosferde maç oynayacağız. Bu organizasyonda çok kupa kaldırmış bir takım. Birçok başarısı olan bir takım. Uluslararası arenada üst seviyede yer alan takımlardan biriyle oynayacağız. İşimiz zor ama bu zorluğa olumsuzluk olarak bakmıyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İşimizi iyi yapacağız. Yarın atacağımız gol veya goller bize avantaj sağlayacaktır. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum. Bayern Münih takım oyununu iyi oynuyor ve bireysel olarak oyuncuları iyi. Savunmayı önde yapmak istiyoruz. Galibiyet ve gollü beraberlik bizim için önemli bir avantaj olur. Alman takımları işlerini çok ciddiye alıyorlar. Biz de bu anlayışa sahip olmaya çalışıyoruz. Bizim de yetenekli oyuncularımız var ama eğitimde ve ciddiyette sorunlarımız var” dedi. 

Mehmet Koca

Etiketler: Şenol Güneş

 

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