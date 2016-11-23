UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Beşiktaş ile Benfica'nın 3-3'lük eşitlikle biten maçın ardından Şenol Güneş müsabakayı değerlendirdi.

"Taraftarın desteği önemliydi"

Deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maçtı. Kötü başladık. İyi de diyemeyiz berabere kaldık. Dönüşün olması olumlu bir adım. İlk yarı çok kötü başladık. Geniş alanda oynadık. Panikleyip goller yedik. Savunmada kalıpta gol yemek anormaldi. Oyun olarak hücum etmedik, savunma yapmadık. Hangi oyuncuyu alsam değişmezdi. Oyunun gidişi tamamen kötü oldu bizim adımıza, ardından hatalarla birlikte 3-0 oldu. İkinci yarıda bölüm bölüm iyiydik anca 4'üncü golü de yiyebilirdik .Daha sonra oyuna ortak olduk. Belki 4'ü bulabilirdik de. İlk yarıda yapılmayanı oyunu yapmaya çalıştık. İlk devre kötü bir tablo vardı. Stresi fazla olan yanlışlar bakımından grupta en kötü oyunumuzdu bugün. O bakımdan bu kadar olumsuzluk içerisinde buradan çıkmak önemli. Bu maçı kaybetsek bile oyuncu kaybetmekten daha kötü değil sonuçta. Bir takımda bir futbolcunun arkadaşının moralini de bozması doğru değil. Uzun emekler sonucu buraya geldik. Daha iyi sonuçları hak ediyoruz. 3-0'dan sonra maç döndü. Taraftarın desteği önemliydi. Oyuncuların maça asılmaları giren oyuncuların katkıları oyunu değiştirdi. Şimdi son maçta kazanmaya ihtiyacımız var. Oyunculara ve seyirciye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mide bulantısı sorunu

Devre arasında soyunma odasında ne konuşulduğuyla alakalı yöneltilen soruya Şenol Güneş, "İlk yarıda da ikinci yarıda da konuştuklarımız aynıydı. Devrede aynı düşünceyle çıktık soyunma odasında konuşulanlar biz de kalsın. Birçok oyuncum mide bulantısı olduğunu söylendi. Bunun etkisi vardı bütün oyuncuların şartları aynıydı. İyi oyuncularımızda kötüydü bugün ilk yarıda. Rakibe bakıyoruz şoktayız sanki. Gol gelince şok devam etti. İkinci yarı düzeldik ancak ilk yarıda da oyunu değiştirdik, oyuncuların yerini değiştirdik ama şoktaydık. Fark olunca da olumsuzluktan çıkmak için söze değil yüreğe ihtiyaç vardı bu onların bütün oyuncularımın hepsinde var" yanıtını verdi.

"Onlar da hata yaptı"

Atınç'ın iyi olduğunu dile getiren Güneş, "Olumlu işler yaptı. Adanaspor maçında olan yanlışlar temel yanlışlar ile alakalı. Bugün de Benfica'ya karşı oynadık. Bugün ne hücum ettik ilk yarıda ne de savunma yaptık. Hiçbir varyasyonda yoktuk. Orada değişiklik yapmam gerekiyordu. Mevki değiştirdim olmadı. İkinci yarı tam tersi oldu. Bu sefer bizim hatalarımızı onlar yaptı. Yediğimiz 3 golde pozisyon yok diye baktım rakip geliyor. Diğer pozisyonlara baktığımda ise taç diye bıraktı oyuncumuz ortadan gitti gol oldu. Diğer golde kalabalık var karşılamadık. Biz kanatlardan getirdik ikinci yarı yani ilk yarı onların yaptığını yaptık etkili olduk. Onlar da hata yaptı" açıklamalarında bulundu.

"3-0'dan sonra 4-0'dan sonra..."

Bugün kazanmaları durumunda bir adım öne geçeceklerini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beraberlik de yeterli. Bugün eğer bizi Benfica yenseydi onlar garantiliyordu. Böyle bir maç oynadık. Zordu, skor olumlu olmasına rağmen bu 3 golün ardından geri dönüş yapmak güven duygusunu artırabilir. Futbol maçında saha sonuçları ne olursa olsun oynanması gereken şekilde oynanmalı. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu konuda mesafe aldığımız söylenemez. Rakip çabuk oynadı biz bekledik. Bu kadar az pozisyonda üst seviyede az gol atılıyor. Bugün tam tersi oldu iki takım adına da. Dolayısıyla dönüşüm olarak iyi 3-0'dan sonra, 4-0'dan sonra biter diyenler vardı ancak öyle olmadı. Skor ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamalıyız. Benfica dışarıda içeride aynı oyunu oynuyor bunu görüyoruz ve biz de böyle olmalıyız" dedi.

"Bunlar düzelirse biz iyi bir takımız"

İlk yarıda Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın beklenenin altında kaldığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Atiba onların hücumunda bir geri çıkmalı, biz atağa çıkarken bir adım önde olmalı. Tolgay da Oğuzhan da eksikti. İkinci yarıda doğruluk payı olarak mesela Gökhan İnler topu sağa sola attı doğru taşıdı takımı mesela Cenk de kanatta iyi işler yaptı. Tamamlama olayı yani oyuncuların sahada birbirlerini. Bunlar düzelirse biz iyi takımız" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, 60. dakikada oyundan çıkan Tosic'in arka adalesinde sorun olduğunu dile getirdi.

Sessiz tezahürat

Beşiktaş taraftarının sessiz tezahüratına da değinen deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş fark oluşturan bir kulüp. Bu çok güzel bir olay. Bu şekilde ifade etmek çok önemli. İşitme engellilere duyarlılık anlamında ve ırkçılığa karşı duyarlılık oluşturmak çok önemli. Taraftara teşekkür ediyorum. Benficalılar anlayamadı ancak biz anlatmaya çalıştık. Ülkede çok konuşmaya gerek yok sessiz de derdimizi anlatabiliyoruz demek ki."

Doğan Gündoğdu - Kaan Ülker