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Şenol Güneş sporseverleri Trabzon’da maratona davet etti

Trabzon’un ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sporseverleri 18 Şubat’ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Trabzon Yarı Maratonu'na davet etti.

Şenol Güneş sporseverleri Trabzonda maratona davet etti

09 Şubat 2018 15:31

Efsane teknik adam, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı hainlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şahadete ulaşan 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına “Eren İçin Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek olan Trabzon Yarı Maratonunun tanıtım filmi için yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan tanıtım filminin birkaç gün içinde yayınlanacağı açıklandı.

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atletizm Federasyonunun da paydaş olduğu 38'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 3'üncü 10 km ve 23'üncü Halk Koşusuna katılmak isteyenler için kayıtlar 12 Şubat’ta başlayacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinliğine katılmak isteyenler bu tarihten itibaren Cemal Kamacı Spor Merkezinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

 

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