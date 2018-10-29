Şenol Güneş: 'Taraftar her takımın sembolüdür'

Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, “Maça çıkarken hem biz hem de Rizespor çok hırslıydı. Maçın başındaki hırs oyunda devam etti. Rizespor da arzuluydu. Ancak bazen bu arzu, akıl ikinci plana düşünce hata da olabilir. Rakip eksildi ve biz de gol bulunca avantaj bize geçti. Bizim için bu maçta 3 puan almak önemliydi. Oyun olarak da daha iyi oynayıp, olumsuz olan taraftar-oyuncu ilişkisinde mesafe almak istiyorduk. Bazı oyuncularda kırılmalar oldu. Bazı isimleri dinlendirip hem de kartı olan oyuncuları kenara alarak kayıpsız gidelim dedik ama Ricardo kart gördü. Dinlenme olarak ve bazı isimleri dinlendirerek iyi işler yaptık. Sayısal üstünlüğümüzü de oyuna iyi veremedik. Daha rahat pas yapıp daha çok gol atabilirdik. Bunlar eksiklerimizdi ama kazanmayı hak ettik. Eksik sayıdaki oyuncuya karşı, rakibin çıkmasını doğru bulmuyorum. Seyircinin desteği iyi. Ama oyunda büyük yanlışlar vardı. Sayısal fazlalıkta ileriye oynamadık. Saha zeminini düşünerek oynamak gerekiyordu. Taraftarı üzmek bizim için olumsuz bir durum. Onları üzgün göndermemek önemliydi. Taraftar her takımda semboldür. Aynı zamanda müşteridir ve sen iyi oynarsan her maçta müşterin çok olur” ifadelerini kullandı.

“Oyunculara tepki göstermek doğru değil”

Orta sahada pas yüzdesinin düştüğü anda hücumda 2 oyuncuyla oynamanın daha mantıklı olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Ama hücumdaki isimler orta sahaya da gelmeli. Mustafa bunu zaman zaman yaptı ama yoruldu. Maç temposu olmadığı için fiziksel sıkıntıları var. Rakip de eksik kaldığı için uzun top atmak istiyorduk. Oğuzhan da hücuma dönük top kullandı. Gökhan Töre iyi başlamıştı ama sakatlık sonrasında toparlayamadı” dedi.

Protestolar hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, “Hiçbir oyuncuya tepki göstermek doğru değil. Biz bir aileyiz ve sorunları çözmezsek, bizi dışarıdan parçalama duygusunun önünü açarız. Sonuçların düştüğü yerde kaosu yönetemez hale gelirsiniz. Bu kulübün geçmiş yıllara göre iyi durumda olduğunu biliyoruz. Alınır, alınmaz bunlar değişebilir. Para da bulunabilir ama var olan değerleri yok etmek doğru değil. Aşk ve sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk, hedefine ulaştığında biter. Ama sevda nefesin bitene kadar devam eder. Bu taraftar, bu takıma sevdalanmış. Önümüzdeki 2 lig maçında havaya girerek, devreye kadar çalışmalarımızı yapmalıyız. Kulübün geleceği adına belli kararlar verilir. Bu arada ben hata yaptığımda ya da futbolcu hata yaptığında gerçekleşen protesto, sonucu değiştirmiyor. Bugün Dorukhan'ı oynatmak isterdim, bir türlü oynatamadım. Bugün keşke ikinci yarının başında alabilseydim Güven'i. Ama oyun istenildiği gibi rahat gitmiyor. Beklenmeyen bir gol yerseniz, oyuncuyu da kaybetme ihtimaliniz var” açıklamasını yaptı.

“Oğuzhan yetenekli ve iyi bir karakter”

Oğuzhan-Medel değişikliğiyle olumsuz tabloyu değiştirmek istediğini söyleyen Şenol Güneş, “Oğuzhan üzerindeki yükü bir türlü atamadı. Hücuma gitmeyi, geri gelmeyi istiyor ama istediği verimi yapamadı. Seyircinin beklediği paslarda eksik kaldı. Çok yetenekli ve iyi bir karakter. Ama güven kaybından sonra bu durumu aşması gerekiyor. Güçlü karakter, yetenekle büyük, aksi halde eksik kalır. Bugün bir karar verdiğiniz zaman, o oyuncuyu at, bunu at durumu olmaz. Şu anda atma mevsimi değil, kazanma mevsimi. Bugün mesela Roco'yu, sadece adam markajında oynattım. Ben bunu görmek istiyorum” dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmanın zor olduğunu söyleyen Güneş, “Bu maçı kazandık, Başakşehir maçına odaklanacağız. Sakatımız var, moralsizimiz var. Elimizdeki en iyi kadrolarla maçları kazanmaya çalışacağız. Çok puan kaybımız var. Maç başına 2 puan ortalamanın altına düşmemiz iyi değil. Şu anda 26 puanın altında olmamamız gerekiyordu. 2 yenilgi, 3 beraberlik bizim için beklenen bir şey değildi” diye konuştu.

“Oyuncular, taraftarın beklentisine saygı duydu”

Avrupa Ligi maçında yaşanan protestoların takıma yansımasıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş, “Olumsuz bir durumdayken protesto oldu. Olumlu durumda zaten bizi yıkamazsınız. Moralim iyiyken bana hastasın dersen, ben etkilenmem. Oyuncularla toplantı yaptık ve çok konuştuk hafta arasında. Taraftarın beklentisine saygı duyduklarını, buna da tek cevap olarak iyi sonuçlar alınması gerektiğini söylediler. Ama kazanma hırsı varken, aklın, hırsın önüne geçmemesi gerekiyor” dedi.

Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Güneş, “Cumhuriyet de önemli, bayram da önemli. Bu dönemde olan birlik beraberliğimizin ve ülkemizin kıymetini bilelim. Bunu yaparken eğitim ordusunu akıllı yapmamız gerekiyor. Eğitim ordusu iyi olduğu zaman Türkiye'nin geleceği daha parlak olacaktır. Hepimizin de buna ihtiyacı var” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

